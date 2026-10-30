Ενισχύεται η μετοχή

Η μετοχή της WPP ενισχύθηκε περίπου 2% μετά την ανακοίνωση της βρετανικής διαφημιστικής εταιρείας ότι η πτώση των οργανικών πωλήσεών της περιορίστηκε το τρίτο τρίμηνο και ότι διατηρεί αμετάβλητες τις ετήσιες προβλέψεις της. Ωστόσο, η εταιρεία δεν αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη πριν από το 2027.

Οι οργανικές πωλήσεις, εξαιρουμένων των μετακυλιόμενων δαπανών, μειώθηκαν κατά 2,1%, έναντι πτώσης 2,8% το δεύτερο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3,27 δισ. λίρες, αυξημένα κατά 0,5%, ενώ τα έσοδα χωρίς τις μετακυλιόμενες δαπάνες υποχώρησαν κατά 2%, στα 2,41 δισ. λίρες. Ο τομέας των media επέστρεψε σε ανάπτυξη, με αύξηση πωλήσεων 0,3%. Αντίθετα, το creative, που αντιπροσωπεύει το 48% των σχετικών εσόδων, κατέγραψε πτώση 5,1%, λόγω της μειωμένης δαπάνης των πελατών. Οι πωλήσεις μειώθηκαν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με τη μεγαλύτερη πτώση στην Ασία-Ειρηνικό, κατά 4,3%. Για το δεύτερο εξάμηνο, η WPP προβλέπει μείωση οργανικών πωλήσεων χαμηλού έως μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού.