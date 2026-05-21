Εγκρίθηκε το σχετικό επικοινωνιακό πρόγραμμα

Πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής, συνολικού ύψους 8,7 εκατ. ευρώ ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα αφορά την προβολή της υλοποίησης του RepowerEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ανέρχεται στο ποσό των 8.680.000 ευρώ.

Το REPowerEU στην Ελλάδα αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Μέσα από συνδυασμό επενδύσεων και μεταρρυθμισεων, στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στην επιτάχυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής σχετικά με την ενέργεια, την πράσινη μετάβαση και την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Από τον Ιούλιο του 2025 τα καθήκοντα της γενικής γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναλάβει η Δέσποινα Παληαρούτα.