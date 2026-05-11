Για ενημέρωση και προβολή των έργων του Προγράμματος Παρεμβάσεων για τη Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και του Δημόσιου Χώρου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί διαγωνισμό για την «καμπάνια ενημέρωσης και προβολής των έργων του Προγράμματος Παρεμβάσεων για τη Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και του Δημόσιου Χώρου».

Το Πρόγραμμα Παρεμβάσεων για τη Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και του Δημόσιου Χώρου αποτελεί κεντρικό πυλώνα των Στρατηγικών Αστικών Αναπλάσεων (Sub.1 - 16873) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η σύμβαση για την καμπάνια έχει εκτιμώμενη αξία 435.027 ευρώ και διάρκεια 2 μήνες. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 13:00.