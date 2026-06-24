Για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας για το πρόγραμμα “Μεταφορές”».

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Μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, τρεις εταιρείες συνεχίζουν στο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας για το πρόγραμμα “Μεταφορές”».

Συγκεκριμένα, τη σύμβαση των 2,55 εκατ. ευρώ συνεχίζουν να διεκδικούν η Νext Com, η Producta Direct και η ένωση εταιρείων Stratacom - Promesa.

H σύμβαση περιλαμβάνει επικοινωνιακή στρατηγική και διαχείριση, έρευνες κοινής γνώμης, σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, προβολή και δημοσιότητα σε ΜΜΕ, προβολή και δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο και ενημερωτικές δράσεις προβολής.