To Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε παράταση στον διαγωνισμό για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα “Μεταφορές”».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Ενημέρωσης και Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα «Μεταφορές». Προς το σκοπό αυτό προβλέπονται οι δράσεις:

Επικοινωνιακή Στρατηγική & Διαχείριση Έρευνες Κοινής Γνώμης Σχεδιασμός & Παραγωγή Ενημερωτικού & Προωθητικού Υλικού Προβολή και δημοσιότητα σε ΜΜΕ Προβολή και δημοσιότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το διαδίκτυο και Ενημερωτικές δράσεις προβολής του Προγράμματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή 2,1 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 2,55 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (3,16 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και δύναται να παραταθεί για 12 επιπλέον μήνες, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 19:00.