Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, προβολής και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021 - 2027

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Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε μια εβδομάδα παράταση στο διαγωνισμό για την «Προβολή και Επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027» για το οποίο έχετε διαβάσει στο Business Today και το advertising.gr από τον Απρίλιο.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 11 Ιουνίου και ώρα 12.00, ενώ αρχικά ήταν η Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, προβολής και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 που περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1) Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής

2) Δημιουργικός Σχεδιασμός, Παραγωγή Οπτικοακουστικού και λοιπού Προωθητικού Υλικού

3) Ενέργειες Προβολής και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος),

4) Προβολή στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ηλεκτρονικός τύπος, sites, social media)

5) Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων

6) Έρευνες Αναγνωρισιμότητας και Αντίληψης κοινού Δράση και

7: Άλλες Ενέργειες προώθησης και Επικοινωνίας (ενδεικτικά Viber advertising, WhatsApp Advertising κλπ)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.