Για την προβολή του προγράμματος «Πολιτική Προστασία 2021-2027»

Choose και Producta Direct συνεχίζουν, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, στο διαγωνισμό που «τρέχει» η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ) του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας του προγράμματος «Πολιτική Προστασία 2021-2027».

Από τη συνέχεια της διαδικασίας αποκλείστηκαν οι εταιρείες Νext Com, MSCOMM και Cloudprint, που είχαν υποβάλει επίσης προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, αν ασκηθεί και το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει: επικοινωνιακή στρατηγική και διαχείριση, έρευνες κοινής γνώμης, σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, προβολή και δημοσιότητα σε ΜΜΕ προβολή και δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο και ενημερωτικές δράσεις προβολής του προγράμματος.