Eκστρατεία ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με την επέκταση και τις νέες δυνατότητες του συστήματος.

Σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση έργου δημοσιότητας προχωρά η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», με αντικείμενο τις «Δράσεις Δημοσιότητας για την προβολή του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ». Το έργο έχει προϋπολογισμό 97.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 120.280 ευρώ με ΦΠΑ 24%, και αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή υλικού, την εκπόνηση digital media plan και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών στο διαδίκτυο και στα social media.

Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Ενσωμάτωση μηχανισμού στατιστικών αναλύσεων και ψηφιακού βοηθού εργαζομένων και εργοδοτών νέων μητρώων και διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ», στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και έχει διάρκεια 16 μηνών.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα, όπως λογιστές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ή επηρεάζονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, αλλά και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με την επέκταση και τις νέες δυνατότητες του συστήματος.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παραγωγή του απαιτούμενου επικοινωνιακού υλικού, την κατάρτιση ολοκληρωμένου ψηφιακού πλάνου μέσων και την υλοποίηση των ενεργειών προβολής στα πλέον διαδεδομένα ψηφιακά κανάλια. Στο πλάνο προβλέπεται αξιοποίηση Google Display Ads, Video και Discovery Ads, Facebook και Instagram Ads, καθώς και δημιουργία video περιεχομένου και προσαρμογών σε κατάλληλα formats για χρήση στα διαφορετικά μέσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Digital Media Plan, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει προτεινόμενα κανάλια, στόχευση, κατανομή budget, χρονοδιάγραμμα ενεργειών, δείκτες απόδοσης και μηχανισμό παρακολούθησης. Ενδεικτικά, η διακήρυξη αναφέρει ως πιθανά μέσα το Google Display Network, το YouTube, το Facebook και το Instagram, το X, πρώην Twitter, το LinkedIn, το TikTok και programmatic networks.

Στο κομμάτι της αξιολόγησης, ζητούνται μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης, όπως reach, impressions, engagement rate, CTR και conversions/actions. Αυτό σημαίνει ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να συνδέσει τη δημιουργική προσέγγιση και την αγορά media με συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρακολουθώντας την απόδοση της καμπάνιας και προχωρώντας σε βελτιστοποιήσεις όπου χρειάζεται.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28η Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού έχει οριστεί για την ίδια ημέρα, στις 13:00.