Το ανεικτίμενο επικοινωνίας περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας, διαφημιστική καμπάνια και events, στο πλαίσιο ευρύτερου digital έργου 13,13 εκατ. ευρώ

Σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ) προχωρά η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ξεχωριστό τμήμα για τις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Το communication lot έχει προϋπολογισμό 158.250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 196.230 ευρώ με ΦΠΑ και διάρκεια 18 μήνες. Αφορά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και ενημέρωσης για τη νέα ψηφιακή πύλη.

Στόχος είναι η ενημέρωση των βασικών ομάδων κοινού για τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και την προστιθέμενη αξία του έργου και η ανάδειξη της Πύλης ως ενιαίου ψηφιακού σημείου πρόσβασης σε υπηρεσίες δεξιοτήτων, κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Στα κοινά-στόχους περιλαμβάνονται πολίτες, επιχειρήσεις, πάροχοι κατάρτισης, φορείς πιστοποίησης, επαγγελματικοί και εργασιακοί σύμβουλοι, δημόσιοι φορείς και άλλοι εμπλεκόμενοι στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.

Το αντικείμενο ταξινομείται κυρίως ως υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας, ενώ περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες διαφήμισης και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Η ανάθεση θα γίνει βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο συνολικός διαγωνισμός έχει εκτιμώμενη αξία 10,588 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 13,13 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο τμήμα, ύψους 10,43 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία της ίδιας της ψηφιακής πύλης.

Το έργο χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και για τα δύο τμήματα είναι η 21η Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.