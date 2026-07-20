Το έργο περιλαμβάνει στρατηγική επικοινωνίας, ψηφιακή παρουσία, παραγωγή προωθητικού υλικού και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου EpirusMedEye προκήρυξε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, με συνολικό προϋπολογισμό 320.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση χωρίζεται σε δύο τμήματα, με το πρώτο, προϋπολογισμού 181.886 ευρώ, να αφορά υπηρεσίες επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Στο αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος περιλαμβάνονται η εκπόνηση της στρατηγικής επικοινωνίας του έργου, η ανάπτυξη και διαχείριση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών του στα social media, καθώς και η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, ανοιχτών εκδηλώσεων και διεταιρικών συναντήσεων.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης την παραγωγή προωθητικού υλικού, τη δημιουργία πολυσέλιδου ενημερωτικού εντύπου και προωθητικών βίντεο για τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και την υλοποίηση διαδραστικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Το δεύτερο τμήμα, ύψους 139.000 ευρώ, αφορά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής του EpirusMedEye.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Interreg VI-A IPA Greece–Albania 2021–2027» και έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στον Δήμο Δρόπολης, μέσα από τη συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τμήματα. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί αυτοτελώς για κάθε τμήμα, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, ενώ η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται έως τις 12 Οκτωβρίου 2027.