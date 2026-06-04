Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Ιουλίου, ενώ η τελική προθεσμία είναι η 10η Σεπτεμβρίου

Άνοιξαν οι συμμετοχές για τα κορυφαία Effie Awards Europe 2026, τα οποία φέτος γιορτάζουν την 30ή επέτειό τους και καλούν τις πιο αποτελεσματικές διαφημιστικές και επικοινωνιακές καμπάνιες της Ευρώπης να διεκδικήσουν τη διάκριση. Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Ιουλίου, ενώ η τελική προθεσμία είναι η 10η Σεπτεμβρίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια του Effie Day, στις 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Τη φετινή διοργάνωση συν-προεδρεύουν οι Julien Barraux, Chief Creative Officer της The Magnum Ice Cream Company, και η Miriam Plon Sauer, Global Chief Strategy Officer της AKQA. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί σε δύο γύρους, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ η διά ζώσης συνεδρίαση της Grand Jury θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Φέτος, η διοργάνωση έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα και τις κατηγορίες της ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αποτελεσματικότητας στο μάρκετινγκ, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες, προκλήσεις του κλάδου και τον αντίκτυπο των καμπανιών στην κοινωνία. Επίσης, φέτος παρουσιάζονται και οι νέες ειδικές κατηγορίες: Civic Engagement & Democracy (Συμμετοχή των Πολιτών & Δημοκρατία), Decades of Sustained Success (10+ χρόνια διαχρονικής αποτελεσματικότητας), καθώς και οι νέες κατηγορίες Multi-Market & Best of Europe.

Τα Effie Awards Europe διοργανώνονται από την European Association of Communications Agencies (EACA), σε συνεργασία με την Kantar (Strategic Insights Partner), την Google (Programme Partner), τη REBORRN (Content Partner), την ACT Responsible και την Ad Net Zero.