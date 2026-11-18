Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Με αφορμή την 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στις 16 Ιανουαρίου 2027, και σε αναγνώριση της μοναδικής τους συμβολής στην τέχνη του κινηματογράφου, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έχει τη μεγάλη χαρά να απονείμει στους Jean-Pierre και Luc Dardenne το Ευρωπαϊκό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς, τιμώντας τη σημαντική συνεισφορά τους στον κινηματογράφο μέσα από τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή σεναρίων και την παραγωγή.

Ανάμεσα στους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές που έχει αναδείξει το Βέλγιο, οι Jean-Pierre και Luc Dardenne αφιέρωσαν περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο να διερευνούν τι σημαίνει να ζει κανείς σε μια κοινωνία που διαμορφώνεται από τις ανισότητες, τη μετανάστευση και τις οικονομικές πιέσεις. Γεννημένοι στο Σερέν (Seraing), στη βιομηχανική περιοχή της Λιέγης, στη Βαλλονία, το τοπίο και οι κοινωνικές συνθήκες της περιοχής έμελλε να αποτελέσουν βασικό στοιχείο του κινηματογραφικού τους έργου, προσφέροντας τόσο το σκηνικό όσο και το κοινωνικό πλαίσιο για πολλές από τις ταινίες τους.

Ο Jean-Pierre σπούδασε Δραματικές Τέχνες στο Institut des Arts de Diffusion στις Βρυξέλλες, όπου είχε καθηγητή τον Γάλλο θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Armand Gatti. Μέσω του Gatti, τα δύο αδέλφια ήρθαν σε επαφή με τον κινηματογράφο και άρχισαν να καταγράφουν τη ζωή και τις εμπειρίες των ανθρώπων της τοπικής τους κοινότητας.

Ξεκινώντας την καριέρα τους στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι αδελφοί Dardenne καθιερώθηκαν ως δημιουργοί ντοκιμαντέρ μέσω της εταιρείας παραγωγής τους Dérives, αναπτύσσοντας ένα σημαντικό έργο που διακρίνεται για την ευαισθησία, την ακρίβεια και την προσεκτική ματιά στις ζωές των απλών ανθρώπων. Αυτά τα πρώτα ντοκιμαντέρ έθεσαν τα θεμέλια για τη διαχρονική τους αφοσίωση στον κοινωνικά στρατευμένο κινηματογράφο.

Το 1987, τα δύο αδέλφια γύρισαν την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, το FALSCH, μια ελεύθερη διασκευή του ομώνυμου θεατρικού έργου του René Kalisky, με θέμα το τελευταίο επιζήσαν μέλος μιας εβραϊκής οικογένειας η οποία δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Το 1994, ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής τους, Les Films du Fleuve.

Οι πρώτες ταινίες μυθοπλασίας τους συνέχισαν να αναπτύσσουν τη σχέση ανάμεσα στην παρατήρηση της πραγματικότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ντοκιμαντέρ, και την κινηματογραφική αφήγηση. Ωστόσο, ήταν με την ταινία THE PROMISE (1996) που αναδείχθηκε πλήρως η ιδιαίτερη κινηματογραφική τους προσέγγιση. Με φόντο τον βιομηχανικό κόσμο της Λιέγης, η ταινία ακολουθεί τον Igor, έναν έφηβο μαθητευόμενο μηχανικό αυτοκινήτων, ο πατέρας του οποίου εμπλέκεται στην εκμετάλλευση εργαζομένων χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής. Η ταινία χάρισε στους δύο δημιουργούς διεθνή αναγνώριση και καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα διλήμματα της εργατικής τάξης και τη διάβρωση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας.

Τρία χρόνια αργότερα, σημείωσαν μια ακόμη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία με το ROSETTA (1999), μία ταινία που εδραίωσε τη θέση τους ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η ταινία, που παρακολουθεί την προσπάθεια μιας νεαρής γυναίκας να βρει εργασία και να ξεφύγει από τη φτώχεια, χάρισε στους αδελφούς Dardenne τον πρώτο τους Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, το 1999.

Από το ROSETTA και έπειτα, οι αδελφοί Dardenne διατηρούν μια σταθερή παρουσία στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, επιστρέφοντας επανειλημμένα με ταινίες που έχουν αποσπάσει μερικές από τις υψηλότερες διακρίσεις του φεστιβάλ. Με το THE CHILD (2005), επέστρεψαν στον κόσμο της εργατικής τάξης της Λιέγης, αφηγούμενοι την ιστορία ενός νεαρού πατέρα που παίρνει μια ολέθρια απόφαση σχετικά με τον νεογέννητο γιο του. Η ταινία χάρισε στα δύο αδέλφια τον δεύτερο Χρυσό τους Φοίνικα. Το LORNA’S SILENCE (2008) τους απέφερε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, ενώ το THE KID WITH A BIKE (2011) έλαβε το Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix), εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο το ξεχωριστό τους αποτύπωμα στις Κάννες

Το 2019, οι Dardenne τιμήθηκαν με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες για την ταινία YOUNG AHMED (2019), η οποία παρακολουθεί έναν έφηβο του οποίου η αυξανόμενη προσήλωση στον θρησκευτικό εξτρεμισμό τον φέρνει σε σύγκρουση με την οικογένεια και την κοινότητά του. Τρία χρόνια αργότερα, το TORI AND LOKITA (2022), ένα δράμα για δύο νεαρούς μετανάστες από την Αφρική που έφτασαν μόνοι τους στο Βέλγιο, έλαβε το Επετειακό Βραβείο της 75ης Διοργάνωσης στις Κάννες.

Η εντυπωσιακή πορεία τους στις Κάννες συνεχίστηκε το 2025 με το YOUNG MOTHERS, το οποίο απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Η ταινία έλαβε επίσης το Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση σε μια καλλιτεχνική διαδρομή δεκαετιών, που κατατάσσει τους Dardenne ανάμεσα στους πιο σταθερά βραβευμένους δημιουργούς στην ιστορία του φεστιβάλ. Η βελγογαλλική συμπαραγωγή, η οποία συμμετείχε στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ, συνεχίζει την παράδοση των δύο αδελφών στη δημιουργία οικείων κοινωνικών δραμάτων με βαθιά ηθική απήχηση.

Αξιοποιώντας το κύρος τους στον καλλιτεχνικό και διεθνή κινηματογράφο, οι Jean-Pierre και Luc Dardenne έχουν διαγράψει μια αξιόλογη διαδρομή και ως παραγωγοί, αναλαμβάνοντας μέσω των εταιρειών τους Dérives και Les Films du Fleuve την παραγωγή ταινιών άλλων σκηνοθετών από το Βέλγιο και ολόκληρο τον κόσμο.

Το έργο τους έχει τιμηθεί επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Το 1997, το ντοκιμαντέρ GIGI, MONICA… ET BIANCA, σε παραγωγή των Jean-Pierre και Luc Dardenne, απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Το 2011, τα δύο αδέλφια τιμήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σεναρίου για την ταινία THE KID WITH A BIKE. Το LORNA’S SILENCE απέσπασε επίσης το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2008, ενώ ο σιδηροδρομικός σταθμός Liège-Guillemins τιμήθηκε ως Θησαυρός της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, για την απεικόνισή του στην ταινία. Η ταινία TWO DAYS, ONE NIGHT (2014) χάρισε στην Marion Cotillard το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας το 2015.

Οι ταινίες τους έχουν επίσης αναγνωριστεί από τα Βραβεία César, συμπεριλαμβανομένων τριών υποψηφιοτήτων César για το THE CHILD το 2006 - στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου - καθώς και επανειλημμένων υποψηφιοτήτων για τις μεταγενέστερες ταινίες τους.

Οι Jean-Pierre και Luc Dardenne έχουν λάβει μερικές από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κινηματογράφου. Το έργο τους έχει εξυμνηθεί όχι μόνο για την καλλιτεχνική του αξία, αλλά και για τη διαρκή ενασχόλησή του με ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων, μετανάστευσης, εργασίας, οικογένειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο Jean-Pierre Dardenne και ο Luc Dardenne θα είναι επίτιμοι προσκεκλημένοι στην 39η Τελετή Απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στις 16 Ιανουαρίου 2027 στην Αθήνα – η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.europeanfilmawards.eu.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Η διοργάνωση θα υποστηριχθεί από σημαντικούς δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.