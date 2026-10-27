Η εκδήλωση αποτελεί την εναρκτήρια δράση μιας ευρύτερης φιλανθρωπικής καμπάνιας της AHEPA HELLAS για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για το Φιλανθρωπικό GALA και την Τελετή Απονομής των AHEPA Awards 2026, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00 στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση αποτελεί την εναρκτήρια δράση μιας ευρύτερης φιλανθρωπικής καμπάνιας της AHEPA HELLAS για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», με τα έσοδα της βραδιάς να διατίθενται για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου, οι οποίες θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τη Διοίκησή του.

Στο πλαίσιο της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Απονομής των AHEPA Awards 2026, τιμώντας διακεκριμένες προσωπικότητες για τη συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα, την οικονομία, την επιστήμη, την κοινωνία και την προσφορά στο κοινό καλό.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA (Supreme President), Chris Kaitson, καθώς και μέλη του Υπάτου Συμβουλίου (Supreme Lodge) του Order of AHEPA, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη φιλανθρωπική αυτή πρωτοβουλία της AHEPA HELLAS.

Στο πλαίσιο της υψηλής θεσμικής σημασίας της εκδήλωσης, έχουν προσκληθεί να τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄, καθώς και μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης.

AHEPA Awards 2026

Τα AHEPA Awards αποτελούν έναν ξεχωριστό θεσμό της AHEPA HELLAS, αφιερωμένο στην αναγνώριση και την τιμή Ελλήνων που διακρίνονται στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Προσωπικότητες που με το έργο, τις αξίες και την προσφορά τους εμπνέουν, ανοίγουν νέους δρόμους και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για τις επόμενες γενιές. Άνθρωποι που υπηρετούν με συνέπεια τα ιδανικά του Ελληνισμού, της Παιδείας, της Αριστείας, της Οικογένειας και της Φιλανθρωπίας, αφήνοντας το δικό τους θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Οι βραβευόμενοι των AHEPA Awards για το 2026 είναι οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά:

Η κ. Γκράβας Αλεξάνδρα, η κ. Κοκόλλη Στέλλα, η κ. Μπεζαντάκου Δανάη, ο Δρ. Μπίσμπας Θωμάς, η κ. Μοροπούλου Αντωνία, ο κ. Ναχμίας Δαυίδ, ο κ. Νικολαΐδης Βύρων, ο κ. Νικολάου Σταύρος, η Dr. Simonis Magdalena, η κ. Σταματοπούλου Αλεξάνδρα, ο κ. Τσαρούχας Γιώργος και ο κ. Χαραλαμπάκης Χριστόφορος, καθώς και ο Σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» και ο Όμιλος VIOCHALCO.

Υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις για τις οποίες μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να παραστεί, να τις προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον σύνδεσμο https://www.eventora.com/el/Events/ahepa-awards2026 ή να επικοινωνήσει με την Γραμματεία της διοργάνωσης στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ. 6973857155