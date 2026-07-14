Οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τις οικονομικές τους επιδόσεις, βρέθηκαν για 11η χρονιά στο επίκεντρο της κορυφαίας γιορτής αναγνώρισης του ελληνικού επιχειρείν.

Τις επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργούν αξία, επενδύουν, καινοτομούν και ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε για 11η χρονιά ο θεσμός «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας».

Η φετινή Τελετή Απονομής, που διοργάνωσε η Direction Business Network τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Domus-Asteria Glyfada, συγκέντρωσε 450 ανώτατα και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους της πολιτείας και της θεσμικής ηγεσίας, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στη νέα, 13η έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Business Network, που μόλις κυκλοφόρησε.

Με το «Αριστείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας», μια νέα διάκριση που εισήχθη φέτος στο θεσμό, τιμήθηκε ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού. Το Αριστείο αναγνωρίζει προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου οι οποίες, μέσα από τη στρατηγική, το όραμα και τη διεθνή τους δράση, ενισχύουν την παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας πέρα από τα σύνορα και δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Γιώργος Ράλλης, CFO του Ομίλου Antenna, παρέλαβε από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη, το «Αριστείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας», με το οποίο τιμήθηκε ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού.

Βραβείο Turnaround Business απονεμήθηκε στη Village Roadshow Operations Hellas για την επιτυχημένη αλλαγή της επιχειρηματικής της πορείας και τη δυναμική επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά, έπειτα από μια απαιτητική περίοδο αναδιοργάνωσης.

Αναλυτικότερα, τιμήθηκαν οι Πρωταγωνιστές Κλάδων, που αποτελούν κορυφαίες επιχειρήσεις βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας βάσει κύκλου εργασιών, κερδών προ φόρων και ταμειακών διαθεσίμων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν οι: Άμβυξ Α.Ε. (Αλκοολούχα Ποτά), Intracom Defense Α.Ε. - IDE (Αμυντικά Ηλεκτρονικά Συστήματα), Inter Cars Greece Μ.ΕΠΕ (Ανταλλακτικά Οχημάτων), B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων (Βιομηχανία Ένδυσης), Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ (Βιομηχανία Ζυμαρικών), DDB Α.Ε. (Διαφημιστικές Εταιρείες), Lamda Development (Εμπορικά Κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (Ενέργεια), Κούρος Α.Ε. Διαφημιστικές Κατασκευές (Επιγραφές & Branded Environments), Circana Hellas Α.Ε. (Εταιρείες Δημοσκόπησης & Έρευνας Αγοράς), ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ (Εταιρείες Ταχυμεταφοράς), Παπαστράτος Μον. ΑΒΕΣ (Καπνικά Προϊόντα), NEF-NEF Α.Ε. (Λευκά Είδη), Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες (Μάρμαρα - Γρανίτες), Initiative Media Διαφημιστική Α.Ε. (Media Specialists), ΟΛΠ Α.Ε. (Οργανισμοί Λιμένων), Κωτσόβολος Next Gen Retail Services Μον. Α.Ε. (Retailers Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Ειδών), Όμιλος West (Sales Promotion), Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ (Σούπερ Μάρκετ), Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ - Media Strom (Στρωματοποιία), V+O Greece | SEC Newgate (Σύμβουλοι Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων), ΟΤΕ Α.Ε. (Τηλεπικοινωνίες), ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Φαρμακαποθήκες - Συνεταιρισμοί) και ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. (Χαρτικά Ατομικής Υγιεινής - Tissue).

Επιβραβεύθηκαν, επίσης, οι Platinum Greek Business Champions, επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατέγραψαν ταυτόχρονη αύξηση άνω του 20% τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη σταθερή αναπτυξιακή τους πορεία.

Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες Inter Cars Greece Μ.ΕΠΕ, Οδικές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε. - ΟΣΥ και Olympios Group.

Επίσης, τιμήθηκαν οι Greek Business Champions, επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ και έως 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατέγραψαν και αυτές ταυτόχρονη αύξηση μεγαλύτερη του 20% τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων.

Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Accelleron Ελλάδα Μον. Α.Ε., Active Energy Solutions Μ.ΙΚΕ, Aegean Omiros College, Air-Sea-Land L.S. Μον. Α.Ε., Alphadelta Constructions ΑΤΕ, ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε., Beauty Velonas - Όμιλος BVELO, Beds 4 Greece Α.Ε., BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, Campari Hellas Μον. Α.Ε., Costafruit Α.Ε., DDB Α.Ε., Desquared Α.Ε., Diebold Nixdorf Μον. Α.Ε., ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε., Ελίτα Α.Ε., EveryPay Μον. Α.Ε., Foundever Ελλάς Μον. Α.Ε., GEA Holidays Μ.ΙΚΕ, GEM Travel Α.Ε., iComm Call Center ΙΚΕ - μέλος του BFS Group, Il Toto Α.Ε., Initiative Media Διαφημιστική Α.Ε., Intracom Defense Α.Ε. - IDE, Istion Yachting Μον. Α.Ε., Kalteq Μον. Α.Ε., Κάρελλ Α.Ε., Κιντώνης Οινοποιητική Α.Ε., Κλεβά ΑΦΒΕΕ, Κούρος Α.Ε. Διαφημιστικές Κατασκευές, Lamda Malls Α.Ε., LMW Group, Meat House Μον. Α.Ε., Natech Α.Ε., Νικόλαος Κ. Μπαξεβάνης Μ.ΙΚΕ, Όμιλος Σπυρίδη, Perfetti Van Melle Ελλάς Μον. Α.Ε., Πρότασις Α.Ε., Q Project Τεχνική Μον. Α.Ε., Satways ΕΠΕ, Sephora Greece Μον. ΑΕΕ, Tentec Τεχνικά Έργα Α.Ε., Vicko Ηλίας Τριανταφυλλίδης Α.Ε., World Transport Overseas Hellas Μον. Α.Ε. και Φλωρίδης Κρέατα Α.Ε.

Στην κατηγορία «Ανάπτυξη και Επενδύσεις» τιμήθηκαν επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη σταθερή και δυναμική αναπτυξιακή τους πορεία, καθώς και για τη διαχρονική δέσμευσή τους στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσα από στοχευμένες και στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν οι Accenture Μον. Α.Ε., Βιοζωής Α.Ε., Bright Group, Coffee Berry, Market In ΑΕΒΕ, Μουστάκας Ν. Γεώργιος ΑΕΒΕ, Μπάρμπα Στάθης Μον. ΑΒΕΕ, MSG Electrical Installations (MSG Group Of Companies), Όμιλος ΟΑΣΑ, Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη - ΟΦΕΤ, Προνομιούχος ΑΕΓΑΕ Μον. Α.Ε., Sky Express Α.Ε. και Versus Travel ΕΠΕ.

Στην κατηγορία «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» διακρίθηκαν οι Αραμπατζής Μιχαήλ ΑΒΕΕ - Ελληνική Ζύμη και LMW Group, για την επέκταση της δραστηριότητάς τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα και την εδραίωση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

Η διάκριση «Ιστορική Επιχείρηση» απονεμήθηκε στην Coral - Shell Licensee, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας της Shell στην Ελλάδα, στον ΟΛΠ Α.Ε., που συμπληρώνει 96 χρόνια δυναμικής πορείας, και στην Παπαστράτος, που γιορτάζει 95 χρόνια από την ίδρυσή της.

Με το νέο «Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος» τιμήθηκαν η Lidl Ελλάς και ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μον. Α.Ε. - PCT. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβραβεύει επιχειρήσεις που δημιουργούν ουσιαστική και μετρήσιμη αξία για την κοινωνία, την απασχόληση και την ελληνική οικονομία και, μέσα από τη δραστηριότητα, τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες τους, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και στηρίζουν τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Με το «Αριστείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» τιμήθηκε η Σοφία Μπιθαρά, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Ομίλου B&F. Η διάκριση αναγνωρίζει γυναίκες με ισχυρή παρουσία, σημαντικές επιτυχίες και δυναμική πορεία στον επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίες, μέσα από τις ικανότητες, τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη και το όραμά τους, ανοίγουν νέους δρόμους και αποτελούν πρότυπο για την επιχειρηματική κοινότητα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απένειμε το «Αριστείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» στη Σοφία Μπιθαρά, πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Ομίλου B&F

Το νέο Transformation Excellence Award απονεμήθηκε στην CrediaBank ΑΤΕ. Το βραβείο αναγνωρίζει επιχειρήσεις που υλοποιούν με επιτυχία σύνθετα και απαιτητικά σχέδια μετασχηματισμού, ανανεώνουν ουσιαστικά το επιχειρηματικό τους μοντέλο και δημιουργούν τις βάσεις για μια νέα και ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία.

Το Energy Innovator Award απονεμήθηκε στην Atlantic - SEE LNG Trade Α.Ε., αναγνωρίζοντας πρωτοβουλίες με καινοτόμο και στρατηγικό χαρακτήρα, οι οποίες διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον ενεργειακό τομέα και αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη.

Τέλος, στην κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, «Επιχείρηση της Χρονιάς», αναδείχθηκε η Παπαστράτος, έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ 9.500 ανώτατων στελεχών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Υποψήφιες ήταν 20 από τις πιο σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από διαδικασία προεπιλογής, στην οποία προχώρησε η ειδική επιτροπή βραβεύσεων της διοργάνωσης μετά από έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων και της γενικότερης εικόνας και πορείας τους στην αγορά.

Δημήτρης Μαρκόπουλος (υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Σταυρούλα Νταηλάκη (Head of Scientific & Medical Affairs - Παπαστράτος), Βαγγέλης Παπαλιός (εκδότης - διευθυντής Direction Business Network), Γιάννης Μαστροκώστας (Senior Manager External Affairs - Παπαστράτος)

Όλα τα βραβεία και οι νικητές της διοργάνωσης είναι διαθέσιμα στο www.protagonists.gr/nikites-2026/

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης, ενώ τη βραδιά άνοιξε ο εκδότης και διευθυντής της Direction Business Network, Ευάγγελος Παπαλιός.

Στο χαιρετισμό του, ο εκδότης και διευθυντής της Direction Business Network, Ευάγγελος Παπαλιός, στάθηκε στο ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων που τιμήθηκαν, αλλά και στη διεύρυνση του θεσμού με νέες κατηγορίες βραβεύσεων. «Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών που βραβεύονται απόψε φτάνει τα 27 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την αίθουσα εκπροσωπούν περίπου το 11,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Τα κέρδη προ φόρων τους ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ και, το πιο ουσιαστικό από όλα, απασχολούν περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Νομίζω πως πραγματικά οι αριθμοί τα λένε όλα», ανέφερε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο θεσμός διευρύνει πλέον το πεδίο των βραβεύσεών του: «Με τις νέες διακρίσεις που εισάγονται φέτος, αναδεικνύουμε τον επιτυχημένο εταιρικό μετασχηματισμό, την καινοτομία αλλά και το ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Όλες οι αποψινές βραβεύσεις πιστοποιούν πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα στρατηγικής, επενδύσεων, σκληρής δουλειάς και πίστης στο μέλλον».

Την Τελετή Απονομής τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Και τη φετινή χρονιά η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μεγάλοι Χορηγοί ήταν ο Όμιλος Εταιρειών AKTOR, το Bright Group, η Περιφέρεια Αττικής, ο Όμιλος ΟΑΣΑ και ο Όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ Χορηγοί ήταν οι Coral - Shell Licensee, ΠΑΕΓΑΕ, JEEP και Indigital Group.

Υποστηρικτές ήταν οι Άμβυξ (Serkova) και Semeli Estate, ενώ Official Partners οι asterias Creative Design, Weber Shandwick, Image Pro, button και yellowgroove.

Επίσης, τη διοργάνωση στήριξαν οι Polichromo (Ψηφιακές Εκτυπώσεις), Pressious Arvanitidis (Εκτυπώσεις) και Mass Courier (Διανομές).

Τα βραβεία για τα πραγματικά success stories της ελληνικής αγοράς