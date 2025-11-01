Η κατάκτηση του Gold Award στην κατηγορία Travel, Tourism & Mobility επισφραγίζει µια υποδειγµατική σχέση εµπιστοσύνης. Συνδυάζοντας ένα τολµηρό creative casting µε µια προηγµένη full-funnel διανοµή, Ayvens και VML δηµιούργησαν ένα πρωτοποριακό case study που θέτει νέα benchmarks για τον κλάδο.

Η πρόσφατη κατάκτηση του Gold Award στην κατηγορία Best Content Marketing Program | Travel, Tourism & Mobility στα πρόσφατα Content Marketing Awards ήρθε να επιβραβεύσει µια υποδειγµατική σχέση εµπιστοσύνης και συν-δηµιουργίας µεταξύ της Ayvens και της VML.

Σε µια αγορά mobility όπου η επικοινωνία παραδοσιακά αναλώνεται σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, µηνιαία µισθώµατα και τεχνικά χαρακτηριστικά, η Ayvens και η VML επέλεξαν έναν ριζικά διαφορετικό δρόµο. Στόχος ήταν η εδραίωση της ταυτότητας του brand µέσα από ιστορίες που συνδέονται πραγµατικά µε τον άνθρωπο, κάνοντας σαφές ότι η µετακίνηση δεν είναι µια απλή χρηστική διαδικασία, αλλά αφορµή για σύνδεση, ελευθερία, ανεξαρτησία και υπευθυνότητα. Και αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την κεντρική φιλοσοφία της Ayvens ότι κάθε διαδροµή, κάθε ανθρώπινη ιστορία και κάθε συνειδητή επιλογή µπορεί να µας πηγαίνει µπροστά, κάνοντας τις ζωές και τον κόσµο µας «Better with every move».

Το Casting ως στρατηγική επιλογή: Προσωπικότητες µε ουσιαστικό αποτύπωµα

Στον πυρήνα της δηµιουργικής προσέγγισης τέθηκε ένα µοντέλο creator partnerships όπου οι πρωταγωνιστές δεν λειτούργησαν ως τυπικοί endorsers αλλά ως αυθεντικοί πρεσβευτές των αξιών της Αyvens. Η επιλογή των προσώπων βασίστηκε στο ισχυρό, ξεχωριστό τους προφίλ και στη φυσική τους σύνδεση µε την έννοια της κίνησης, της πορείας, της εξέλιξης.

Σωτήρης Κοντιζάς

Η περιέργεια, το coolness και η αυθόρµητη ανθρώπινη επαφή

Πέρα από επιτυχηµένος chef, ο Σωτήρης Κοντιζάς αποτελεί µια πολυδιάστατη pop culture φιγούρα, γνωστή για το ανεπιτήδευτο χιούµορ, την αισθητική του αντίληψη και την ακόρεστη περιέργεια για τον κόσµο γύρω του. Στη σειρά «Να σε πετάξω κάπου;», ο Σωτήρης λειτούργησε ως καταλύτης για ουσιαστική επαφή µε ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς κόσµους, αποδεικνύοντας ότι η κινητικότητα δεν είναι µόνο µια τυπική µεταφορά από το ένα σηµείο στο άλλο. Είναι η δύναµη που µας πάει µπροστά, τον καθένα στον δικό του δρόµο και µε τον δικό του ρυθµό. «Η κινητικότητα δεν είναι τα χιλιόµετρα στο καντράν, είναι οι άνθρωποι και οι ιστορίες που µοιράζεσαι στη διαδροµή. Χαίροµαι πολύ για την οµάδα και το βραβείο, αποδείξαµε ότι η καλή συνεργασία πίσω από µια διαφορετική ιδέα φτάνει πάντα στην κορυφή».

Γεωργία Καλτσή

Η ανεξαρτησία, η συµπερίληψη και η αλήθεια χωρίς φίλτρα

Παραολυµπιακή αθλήτρια, ενεργό µέλος της κοινότητας των ΑµεΑ και µια προσωπικότητα που εκπέµπει αστείρευτο δυναµισµό και αισιοδοξία, η Γεωργία Καλτσή ενσαρκώνει στην πράξη την ελευθερία της µετακίνησης. Στη σειρά «Stay safe to stay on the move», κατέρριψε κάθε στερεότυπο γύρω από την αναπηρία. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, αυτοσαρκασµό και χωρίς ίχνος διδακτισµού, µίλησε για την οδική ασφάλεια και το δικαίωµα στην ανεµπόδιστη προσβασιµότητα µέσα από το δικό της βίωµα. Η Γεωργία απέδειξε ότι η ασφάλεια στο δρόµο δεν είναι περιορισµός αλλά η απόλυτη προϋπόθεση για να παραµείνεις αυτόνοµος, δραστήριος και κυρίαρχος της ζωής σου. «Για µένα η µετακίνηση δεν είναι θεωρία, είναι η καθηµερινή µου ελευθερία. Στο περιεχόµενο που φτιάξαµε, µιλήσαµε στα ίσια, για το πώς η υπευθυνότητα στο τιµόνι είναι η µόνη προϋπόθεση για να παραµένεις αυτόνοµος και να συνεχίζεις να κινείσαι όπως θες. Ήταν µια συνεργασία µε ουσία, σεβασµό, πολλή ενέργεια και καθόλου µελοδραµατισµό».

Data-Driven Performance: Όταν το Brand Equity συναντά τα αποτελέσµατα

Η δηµιουργική αυτή σύλληψη πλαισιώθηκε από µια εξελιγµένη, multi-channel στρατηγική διανοµής σε Meta και YouTube (σε συνεργασία µε την TEMPO). Η χρήση εξειδικευµένων native cuts ανά κοινό οδήγησε σε επιδόσεις-ρεκόρ:

7,3+ εκατοµµύρια impressions σε ψηφιακά κανάλια.

σε ψηφιακά κανάλια. 134.000+ clicks , θέτοντας νέα benchmarks για τον κλάδο mobility.

, θέτοντας νέα benchmarks για τον κλάδο mobility. CTR έως 4,93% στο YouTube και άνω του 60% 3’’ View Rate στο Meta, αποδεικνύοντας ότι το βαθιά ανθρώπινο περιεχόµενο αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό performance µοχλό.

Mυρτώ Κασιµάτη, Μarketing and Communications Officer @ Ayvens:

«Η απονοµή του Gold Award έχει ιδιαίτερη σηµασία για εµάς, καθώς επιβεβαιώνει την προσπάθειά µας να επαναπροσδιορίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο µιλάµε για την κινητικότητα. Μέσα από την πολύτιµη συνεργασία µας µε τη VML, θελήσαµε να µετατοπίσουµε τη συζήτηση πέρα από τη στενή έννοια του αυτοκινήτου και να αναδείξουµε ιστορίες µέσα από ανθρώπους, διαδροµές και εµπειρίες. Η συνεργασία µας µε τη Γεωργία Καλτσή και τον Σωτήρη Κοντιζά µάς έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσουµε τα δηµιουργικά στεγανά και να αναδείξουµε ιστορίες που προωθούν τη συµπερίληψη µε τρόπο ουσιαστικό και αληθινό. Για εµάς, η συγκεκριµένη διάκριση µάς δίνει ακόµη µεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουµε να δηµιουργούµε πρωτοβουλίες µε θετικό κοινωνικό αποτύπωµα».

Θανάσης Σκορδίλης, Creative Director @ VML:

«Η επιτυχία αυτή είναι η απόδειξη της αξίας της ουσιαστικής συν-δηµιουργίας. Όταν ένα πρωτοπόρο brand όπως η Ayvens τολµά να αποµακρυνθεί από την πεπατηµένη και να επενδύσει σε αληθινές ιστορίες, το σύγχρονο agency thinking µπορεί να δηµιουργήσει περιεχόµενο µε µακροπρόθεσµο αντίκτυπο. Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για το αποτέλεσµα και τη στρατηγική µας συνεργασία. Μια συνεργασία που µας εµπνέει και µας ωθεί για επικοινωνίες που είναι better with every brief».

Συντελεστές

ΑΥVENS

Γιάννης Zaφείρης / Marketing and Communications Director

Mυρτώ Κασιµάτη / Μarketing and Communications Officer

Βίκυ Νταή / Senior Digital Marketing Specialist

Παύλος Μιχαηλίδης / Marketing Operations Specialist

VML

Θανάσης Σκορδίλης/ Creative Director

Xριστόδουλος Παπαδήµας / Senior Copywriter

Όλγα Καλλινικίδη / PR Business Unit Director

Tάνια Αξιωτάκη/ Group Account Director

Ρουµπίνα Γαβριελάτου / Senior Account Director

Ελένη Καϊµακά / Senior Account Manager

Nότα Σταύρου / Social Media Director

Θοδωρής Φράγκος/ Social Media Manager

Χαράλαµπος Γοµέλης / Digital Art Director

STEFI

Παραγωγός / Αλµπέρτο Τζήκας

Σκηνοθεσία / Μάνος Αρβανιτάκης

Διευθυντής Φωτογραφίας / Πέτρος Καρακάσης

Ηχολήπτες / Φίλιππος Μάνεσης & Άγης Βουγάς

Βοηθός Κάµερας / Alex Manigbas