Επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές ως μία από τις μόλις πέντε startups παγκοσμίως που παρουσίασαν τη λύση τους στην Κεντρική Σκηνή του We Make Future 2026

Το Brainfood Cloud, η ελληνική πλατφόρμα με τη δική της τεχνολογία (Adaptive Intelligence), τιμήθηκε με το Global Impact Award στο We Make Future (WMF) 2026, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η διάκριση ακολούθησε την επιλογή του Brainfood Cloud, ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, ως ενός από τα μόλις πέντε startups παγκοσμίως που παρουσίασαν τη λύση τους στην Κεντρική Σκηνή του WMF Startup Competition. Παράλληλα, ξεχώρισε και στις θεματικές Future of AI & Digital Media και Future of Work, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του απέναντι σε μερικές από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς.

Στον μεγάλο τελικό του World Startup Fest, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του WMF 2026, το Brainfood Cloud εκπροσώπησε την Ελλάδα δίπλα σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες όπως διαστημική ηλιακή ενέργεια με μετάδοση ισχύος από το διάστημα προς τη Γη, βιομηχανικές υποδομές AI για «έξυπνα» εργοστάσια, αυτόνομα συστήματα για μη επανδρωμένα πλοία, προηγμένους αισθητήρες υψηλής ακρίβειας για τη βιομηχανία, αλλά και συμβολή στη βελτίωση της διατροφής περισσότερων από 150.000 παιδιών και μητέρων στην Αφρική.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διεθνών αναγνωρίσεων μέσα στο 2026, μεταξύ των οποίων η ανάδειξή του στις Top 4 τεχνολογικές λύσεις παγκοσμίως στο MWC Barcelona 2026, τη μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση του κόσμου, ανάμεσα σε χιλιάδες εκθέτες, καθώς και η επιλογή του στις Top 3 λύσεις του Open Innovation Challenge, που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση και πιλοτική αξιοποίηση της τεχνολογίας του από φορείς του δημόσιου τομέα.

Μια νέα γενιά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Brainfood Cloud δεν αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο παραγωγής περιεχομένου ή έναν ακόμη AI agent: είναι μία ενιαία υποδομή τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά οργανισμούς να μετατρέπουν την πληροφορία σε πραγματική επιχειρηματική αξία.

Η πλατφόρμα συνδυάζει σε ένα ενιαίο οικοσύστημα την κατανόηση και οργάνωση της γνώσης, τη δημιουργία περιεχομένου, την έξυπνη διανομή του στα social media, την εμπορική αξιοποίηση και τη συνεχή μάθηση από τα αποτελέσματα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας οργανισμός δεν αποκτά τρία ή τέσσερα διαφορετικά εργαλεία AI, αλλά μία κοινή υποδομή που κατανοεί τα δεδομένα του, δημιουργεί περιεχόμενο, βελτιστοποιεί την επικοινωνία και τη διανομή του, αυξάνει την αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών και γίνεται ολοένα πιο αποτελεσματική όσο χρησιμοποιείται.

Το Brainfood Cloud αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες:

MediaSync.ai , που μετατρέπει μεγάλους όγκους πληροφορίας σε ποιοτικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τόσο τη γνώση και τα δεδομένα του ίδιου του οργανισμού όσο και εκατομμύρια τεκμήρια γνώσης από διεθνείς πηγές. Περισσότερα από 100.000 νέα άρθρα και τεκμήρια αναλύονται καθημερινά, διασταυρώνονται μεταξύ τους και μετατρέπονται σε δομημένη, επαληθευμένη γνώση , πάνω στην οποία η πλατφόρμα μαθαίνει και προσαρμόζεται συνεχώς.

, που μετατρέπει μεγάλους όγκους πληροφορίας σε ποιοτικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τόσο τη γνώση και τα δεδομένα του ίδιου του οργανισμού όσο και εκατομμύρια τεκμήρια γνώσης από διεθνείς πηγές. Περισσότερα από 100.000 νέα άρθρα και τεκμήρια αναλύονται καθημερινά, διασταυρώνονται μεταξύ τους και , πάνω στην οποία η πλατφόρμα μαθαίνει και προσαρμόζεται συνεχώς. Publio.ai , που προσαρμόζει και διανέμει το περιεχόμενο στα κατάλληλα social κανάλια, μεγιστοποιώντας την απήχηση και την ανάπτυξη του κοινού.

, που προσαρμόζει και διανέμει το περιεχόμενο στα κατάλληλα social κανάλια, μεγιστοποιώντας την απήχηση και την ανάπτυξη του κοινού. Cleon.tv, που αξιοποιεί το περιεχόμενο, το κοινό και το video inventory για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και εμπορικών ευκαιριών.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι τρεις αυτές λειτουργίες δεν είναι ανεξάρτητες. Αποτελούν μία ενιαία υποδομή, στην οποία κάθε αποτέλεσμα επιστρέφει ως γνώση στο σύστημα, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να κατανοεί, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται συνεχώς στον ίδιο τον οργανισμό.

Από τους publishers σε κάθε οργανισμό

Η πρώτη εμπορική εφαρμογή του Brainfood Cloud πραγματοποιήθηκε στον χώρο των ψηφιακών εκδόσεων, όπου σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 200 publishers στην Ευρώπη.

Η ίδια υποδομή επεκτείνεται πλέον σε επιχειρήσεις, agencies, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο να αποτελέσει τη βάση της επόμενης γενιάς Adaptive Intelligence, του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει.

Μετρήσιμα αποτελέσματα, διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στην πράξη, το Brainfood Cloud κρατά τον άνθρωπο στο επίκεντρο: βοηθά τους οργανισμούς να παράγουν περισσότερο με τους ίδιους πόρους και να δημιουργούν μεγαλύτερη αξία από τη γνώση και τα δεδομένα τους. Σε πραγματικές εγκαταστάσεις έχει επιτύχει έως και 30-50% μείωση του χρόνου που αφιερώνεται σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, αύξηση της αξιοποίησης του περιεχομένου κατά 30-40%, επέκταση της οργανικής απήχησης στα social κατά 4-7 φορές, αύξηση των εσόδων έως και 42% και διεύρυνση του διαθέσιμου διαφημιστικού αποθέματος έως και 160%.

Το μεγαλύτερο όφελος, όμως, δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Το Brainfood Cloud μετατρέπει το ιστορικό αρχείο, τη συσσωρευμένη γνώση και το μοναδικό DNA κάθε οργανισμού σε ένα εξελισσόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντί να παράγει γενικό περιεχόμενο όπως τα συμβατικά AI εργαλεία, μαθαίνει συνεχώς από τον ίδιο τον οργανισμό, προσαρμόζεται στη στρατηγική, στη γλώσσα και στις διαδικασίες του και ενισχύει διαρκώς την ποιότητα, τη συνέπεια και την αξία του brand του.

Από τη διεθνή αναγνώριση στη διεθνή ανάπτυξη

Μετά τη διάκριση στο WMF, το Brainfood Cloud βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με διεθνείς στρατηγικούς συνεργάτες και επενδυτές, ενώ έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις, συνεντεύξεις και αφιερώματα σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιδρυτής του Brainfood Cloud, Τάσος Βογιατζής, δήλωσε:

«Για πολλούς μήνες προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν βρίσκεται στην παραγωγή περισσότερου περιεχομένου ή περισσότερων AI agents. Αυτά είναι απλώς ο τρόπος, όχι η λύση.

Όπως δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας γιατρός να βασιστεί αποκλειστικά σε ένα γενικό μοντέλο AI για να αποφασίσει τη θεραπεία μας, ούτε ένας δικηγόρος να αντικαταστήσει τη γνώση, την εμπειρία και τη στρατηγική του με ένα γενικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, έτσι δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ένας οργανισμός θα αποκτήσει ισχυρότερη ταυτότητα, καλύτερη επικοινωνία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας τα ίδια γενικά μοντέλα με όλους τους υπόλοιπους.

Ήδη το διαπιστώνουμε καθημερινά: στις επικοινωνίες μας, στα social media, στις ανακοινώσεις, στα κείμενα που διαβάζουμε. Όσο όλα γίνονται πιο γενικά και πιο όμοια μεταξύ τους, τόσο μειώνεται το ενδιαφέρον των ανθρώπων για οτιδήποτε δεν έχει χαρακτήρα, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ταυτότητα.

Η πραγματική πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε συστήματα που κατανοούν, μαθαίνουν και προσαρμόζονται στον κάθε οργανισμό. Αυτό είναι το Adaptive Intelligence και αυτή είναι η κατεύθυνση που χτίζουμε στο Brainfood Cloud.»