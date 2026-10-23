Διεθνής αναγνώριση για την εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΕΕ και τη συμβολή του στην προώθηση της υπεύθυνης διαφημιστικής επικοινωνίας.

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) απέσπασε το Bronze Award στα EASA 2026 Best Practice Awards, που διοργανώθηκαν από την European Advertising Standards Alliance (EASA) και πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία, με τη συμμετοχή οργανισμών αυτορρύθμισης (Self-Regulatory Organisations – SROs) από όλη την Ευρώπη.

Η υποψηφιότητα που διακρίθηκε “From Awareness to Action: Building an Education Ecosystem for Responsible Advertising”, αφορούσε στο σύνολο των ενεργειών εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης που έχουν υλοποιηθεί από το ΣΕΕ τα τελευταία 2 χρόνια (IMST, SEEworkshops, SEE digital content). Ενδεικτικά αναφέρουμε πως, έως τον Ιούλιο του 2026 που έκλεισε η υποψηφιότητα, το ΣΕΕ υλοποίησε περισσότερα από 80 εκπαιδευτικά workshops, με σχεδόν 400 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης για 1.350 επαγγελματίες από 150 εταιρείες. Το IMST αριθμούσε 45 partners (διαφημιζόμενες εταιρείες, agencies, φορείς και τη Google) και 453 πιστοποιημένους content creators. Παράλληλα μέσω του site και του LinkedIn υπάρχουν διαθέσιμα 28 εκπαιδευτικά άρθρα.

Η διάκριση αυτή από την EASA αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της εκπαιδευτικής δράσης του ΣΕΕ, επιβεβαιώνει τη σημασία της και τη συμβολή της στην καλλιέργεια κουλτούρας υπευθυνότητας στη διαφημιστική επικοινωνία.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, το ΣΕΕ επενδύει στην ενίσχυση της γνώσης και στην ουσιαστική κατανόηση των αρχών και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη διαφημιστική πρακτική. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόληψη παραβάσεων, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, επαγγελματιών και καταναλωτών.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν συνολικά είναι:

Gold AUTOCONTROL, SPAIN | “From AdEthics to Market Transformation: The Successful Building of Spain's Influencer Marketing Compliance Ecosystem”

Silver ASA, UNITED KINGDOM | “The ASA's Pulse Reports”

Bronze SEE, GREECE | “From Awareness to Action: Building an Education Ecosystem for Responsible Advertising”

SRC, NETHERLANDS | “Straight from the Source: Bringing Influencer Rules into Creator Culture”

Επίσης, απονεμήθηκαν και τα παρακάτω ειδικά βραβεία:

Social Impact Award ASA, UNITED KINGDOM | “Depiction of Older People in Advertising”

Collaboration Award ARPP, FRANCE | “From Athletes to Responsible Influencers: Co-designing Self-Regulation for Sport Marketing”

Περισσότερα για το case του ΣΕΕ μπορείτε να δείτε στο www.see.gr