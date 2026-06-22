Στο Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών

Το 10ο Λιοντάρι στην ιστορία της κατέκτησε η Ogilvy Greece, με την καμπάνια της Toyota «Όχημα Διαφυγής», που κατάφερε να κερδίσει ένα Bronze Lion στην ενότητα Health & Wellness Lions του φετινού Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών.

Η ταινία, που έδειξε μια γυναίκα να διαφεύγει από τον κακοποιητή της μπαίνοντας σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford, δημιουργήθηκε για να αναδείξει ότι για την Toyota το πιο σημαντικό είναι το να καταφέρει να ξεφύγει και όχι με τι αυτοκίνητο θα φύγει. Με τον τρόπο αυτό, η Toyota επικοινώνησε την οικονομική υποστήριξή της προς το Κέντρο Διοτίμα, μετατρέποντας συμβολικά το brand σε ένα «Όχημα Διαφυγής» για τις επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας.

Η ταινία διακρίθηκε στην κατηγορία Brand-led Education & Awareness – Film Craft: Direction της ενότητας Health & Wellness Lions, χάρη τόσο στο ισχυρό κοινωνικό της μήνυμα όσο και στην καθηλωτική σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Foss Productions, ενώ τη μουσική επιμέλεια υπέγραψε η Musou Music Group.

Η νέα αυτή διεθνής διάκριση έρχεται σε συνέχεια μιας εντυπωσιακής πορείας για το «Escape Vehicle», το οποίο έχει ήδη αποσπάσει το Grand Clio στα Clio Health Awards, ακόμη πέντε Clio Awards, ένα Bronze Pencil στο The One Show και ένα Webby Award, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει στα σημαντικότερα φεστιβάλ δημιουργικότητας και επικοινωνίας παγκοσμίως.

Ο Πάνος Σαμπράκος, Chief Creative Officer της Ogilvy, δήλωσε σχετικά: «Η χαρά μας για την τόσο πετυχημένη πορεία αυτής της καμπάνιας ολοκληρώθηκε με το 10ο Λιοντάρι στην ιστορία μας, που μάς κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Ευχαριστούμε την Toyota Hellas για την τόλμη και την εμπιστοσύνη. Ευχόμαστε, όμως, κάποια στιγμή να μη χρειάζεται να γίνονται καμπάνιες για αυτό το θέμα.»