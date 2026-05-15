Για την καμπάνια της Toyota «Όχημα Διαφυγής»

Μία ακόμα μεγάλη διεθνής διάκριση απέσπασε η Ogilvy Greece για την καμπάνια της Toyota «Όχημα Διαφυγής», η οποία μετά το Bronze Clio και το Webby Award, κατέκτησε και Bronze Pencil στo φετινό The One Show, στην κατηγορία Film, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες διαφημιστικές ταινίες της χρονιάς σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς δημιουργικότητας παγκοσμίως.

Η ταινία διακρίθηκε συγκεκριμένα στην υποκατηγορία “Film for Good”, καθώς η καμπάνια ανέδειξε τον κοινωνικό σκοπό της Toyota, παρουσιάζοντας πώς η μάρκα έγινε συμβολικά «όχημα διαφυγής» για γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στηρίζοντας οικονομικά το ΔΙΟΤΙΜΑ σε μια περίοδο όπου διεθνώς παρατηρούνται περικοπές στη χρηματοδότηση οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Foss Productions, σε σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου.