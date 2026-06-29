Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η OMD Worldwide, ενώ στην τρίτη θέση η PHD Worldwide

Το media agency network της Dentsu, Carat, ανακηρύχθηκε Media Network of the Year στα Cannes Lions 2026. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η OMD Worldwide, ενώ στην τρίτη θέση η PHD Worldwide - και οι δύο ανήκουν στον όμιλο Omnicom.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στο δίκτυο agencies που συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς από shortlists και βραβεία στην κατηγορία Media Lions, μέσω έργων στα οποία συμμετέχει ως media partner. Η Carat σημείωσε ισχυρή επίδοση με συνολικά τρία Χρυσά Lions.

Τα δύο από αυτά απονεμήθηκαν για την καμπάνια της Heineken με τίτλο “Could Have Been a Heineken”, η οποία βασίστηκε στη χρήση mobile και κοινωνικής συμπεριφοράς. Η καμπάνια πήρε μια χιουμοριστική τάση του workplace, το γνωστό «αυτό θα μπορούσε να ήταν email», και το μετέτρεψε σε διαδραστική εμπειρία. Περιλάμβανε WhatsApp bot, όπου οι χρήστες μπορούσαν να στείλουν μεγάλα ηχητικά μηνύματα και να λάβουν κουπόνι για δωρεάν μπίρα Heineken. Ένα τρίτο Χρυσό Lion απονεμήθηκε στην Carat Italy για την καμπάνια της ενεργειακής εταιρείας Plenitude, με τίτλο “Dark Mode”, η οποία στόχευε στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε ψηφιακή διαφήμιση μέσω πιο σκοτεινών οθονών και outdoor displays.