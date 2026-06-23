Σύμφωνα με τη διοργάνωση, περίπου το ένα τρίτο των συμμετοχών προήλθε από ανεξάρτητα διαφημιστικά agencies.

Οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Δημιουργικότητας Cannes Lions ανακοίνωσαν ότι φέτος έλαβαν 20.050 συμμετοχές για τα βραβεία, σημειώνοντας σημαντική μείωση 25,46% σε σχέση με τις 26.900 συμμετοχές της προηγούμενης χρονιάς. Οι συμμετοχές προήλθαν από 92 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του θεσμού. Σύμφωνα με τη διοργάνωση, περίπου το ένα τρίτο των συμμετοχών προήλθε από ανεξάρτητα διαφημιστικά agencies.

Παράλληλα, τα brands υπέβαλαν απευθείας το 10% των έργων τους, ποσοστό αυξημένο από το 8% της περασμένης χρονιάς. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς, οι άμεσες συμμετοχές των brands ήταν λιγότερες λόγω της συνολικής πτώσης των καταχωρίσεων. Για το 2026, τα Cannes Lions εισήγαγαν νέα πρότυπα «Awards Integrity» σε όλες τις κατηγορίες, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των συμμετοχών, της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης.

Ο CEO της Lions, Simon Cook, δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της δημιουργικότητας, αλλά στην ενίσχυσή της, ώστε οι πραγματικά πρωτοποριακές ιδέες να αναγνωρίζονται δίκαια. Τόνισε επίσης ότι το 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια μεταβατική χρονιά για τον κλάδο, με σημαντικές αλλαγές αλλά και νέες ευκαιρίες. Όπως ανέφερε, η αυξημένη συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων και διαφημιζόμενων αποδεικνύει τη δυναμική του χώρου και τη σημασία της δημιουργικότητας ως βασικού παράγοντα εξέλιξης της βιομηχανίας.