Σημαντική επιτυχία κατέγραψε η CGWorks στα διεθνή FOOH Awards 2026, για δύο καμπάνιες που δημιούργησε για την InterMed. Με αυτή την αφορμή, η Ζάνια Ηλιάδη, Managing Director της CGWorks, και ο Αναστάσιος Μπίθας, Head of Media της InterMed, μίλησαν στο adbusiness για τη σημαντική διπλή διάκριση και τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτήν.

Σημαντική επιτυχία κατέγραψε η CGWorks στα διεθνή FOOH Awards 2026, καθώς κατέκτησε τόσο το Gold Award όσο και το Bronze Award στην κατηγορία Health & Beauty για δύο καμπάνιες που δημιούργησε για την InterMed. Με αυτή την αφορμή, η Ζάνια Ηλιάδη, Managing Director της CGWorks, και ο Αναστάσιος Μπίθας, Head of Media της InterMed, μίλησαν στο adbusiness για τη σημαντική διπλή διάκριση και τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτήν, την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του FOOH (Fake-Out-Of-Home) σαν digital format αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μια συνεργασία στηριγμένη στην εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητα, όπως η δική τους, αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόμο για αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο.

Γράφει ο Δημήτρης Τσουκαλάς

CGWorks

adb: Δύο διεθνείς διακρίσεις, στην ίδια κατηγορία, για δύο διαφορετικά FOOH projects του ίδιου πελάτη. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα πίσω από αυτή τη διάκριση;

Ζάνια Ηλιάδη: Αρχικά κάθε διεθνής βράβευση έχει ιδιαίτερη αξία καθώς προέρχεται από ανθρώπους που αξιολογούν τα έργα αποκλειστικά για την ιδέα και την υλοποίησή τους.

Το μήνυμα όμως πίσω από αυτή τη διάκριση είναι ότι δεν αναγνωρίστηκαν απλώς δύο διαφορετικά FOOH projects αλλά επιβεβαιώθηκε η δημιουργική φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζουμε κάθε έργο: να ξεκινάμε από την ιστορία που θέλει να αφηγηθεί το brand και όχι από το εφέ που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποδώσει μόνο όταν συναντά ένα brand πρόθυμο να συζητήσει νέες ιδέες, να δώσει χώρο στον δημιουργικό διάλογο και να επενδύσει σε καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως βρήκαμε στη συνεργασία μας με την InterMed.

Ζάνια Ηλιάδη, Managing Director της CGWorks

adb: Ποια ήταν η δημιουργική σκέψη πίσω από τις καμπάνιες και πώς μεταφράστηκε σε FOOH περιεχόμενο; Ποια στοιχεία οδήγησαν στις διακρίσεις;

Ζάνια Ηλιάδη: Οι δύο καμπάνιες είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης συνεργασίας μας με την ομάδα της InterMed. Όσο εξελίσσεται μια συνεργασία, γνωρίζεις βαθύτερα το brand, κατανοείς καλύτερα τα προϊόντα και χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης που σου δίνει την ελευθερία να προτείνεις πιο τολμηρές ιδέες.

Στο Caffeine Eye Serum, ο κυκλικός κόμβος του Αμαρουσίου έγινε το ιδανικό σημείο για να αφηγηθούμε την ιστορία του προϊόντος. Το σχήμα του παρέπεμπε φυσικά στο ανθρώπινο μάτι, ενώ η φουτουριστική κατασκευή που δημιουργήσαμε, εμπνευσμένη από την τεχνολογία πίσω από το προϊόν, άνοιγε για να το αποκαλύψει. Καθώς το serum εμφανιζόταν, η ρύπανση εξαφανιζόταν και ολόκληρη η περιοχή ανανεωνόταν, μεταφέροντας οπτικά την υπόσχεση του προϊόντος.

Στο Sun Care Drops, η δημιουργική πρόκληση ήταν διαφορετική. Πώς μπορείς να κάνεις ορατή την προστασία που προσφέρει ένα αντηλιακό; Έτσι γεννήθηκε η ιδέα των σταγόνων που δημιουργούν ασπίδες, ομπρέλες και καπέλα πάνω από τους περαστικούς. Η αλληλεπίδραση των ανθρώπων με αυτά τα φανταστικά στοιχεία έκανε την ιστορία ακόμη πιο πιστευτή και ενίσχυσε τη σύνδεση του θεατή με το μήνυμα της καμπάνιας.

Και στις δύο περιπτώσεις, το FOOH δεν καθόρισε την ιδέα. Η ιδέα ήταν αυτή που μας οδήγησε στο FOOH ως το καταλληλότερο μέσο για να την εκφράσουμε. Πιστεύουμε ότι όταν η παραγωγή υπηρετεί το μήνυμα του brand και ο εντυπωσιασμός έχει λόγο ύπαρξης μέσα στην αφήγηση, τότε το αποτέλεσμα δεν τραβά απλώς την προσοχή αλλά αφήνει πραγματικό αποτύπωμα.

adb: Το FOOH εξελίσσεται διαρκώς ως format επικοινωνίας. Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι διαμορφώνουν σήμερα το μέλλον του και τι είναι αυτό που ξεχωρίζει μια πραγματικά επιτυχημένη καμπάνια;

Ζάνια Ηλιάδη: Το FOOH εξελίσσεται όπως εξελίσσεται κάθε νέο δημιουργικό format. Στην αρχή αρκούσε το στοιχείο της έκπληξης. Σήμερα όμως το κοινό έχει εξοικειωθεί και οι απαιτήσεις του έχουν μεγαλώσει.

Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα δεν είναι μεγαλύτερα εφέ ή πιο προηγμένη τεχνολογία. Είναι πιο έξυπνες ιδέες, πιο ουσιαστική σύνδεση με το brand και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο. Όταν το φανταστικό μοιάζει να συνυπάρχει φυσικά με τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους, τότε το FOOH αποκτά πραγματική δύναμη.

adb: Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος ενός creative technology studio όπως εσείς στη σημερινή επικοινωνία των brands;

Ζάνια Ηλιάδη: Πιστεύω ότι ο ρόλος μας ξεκινά πολύ πριν από την παραγωγή. Η CGWorks αποτελεί έναν επιπλέον κρίκο στην αλυσίδα του Marketing και υπάρχει για να βοηθήσει ένα brand να βρει τον πιο δημιουργικό τρόπο να επικοινωνήσει την ιστορία του. Αυτό σημαίνει να συμμετέχει στον δημιουργικό διάλογο, να φέρνει νέες ιδέες στο τραπέζι, να αμφισβητεί δημιουργικά όταν χρειάζεται και να επιλέγει κάθε φορά το κατάλληλο μέσο.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θυμάται ο κόσμος είναι η ιδέα που τον έκανε να σταματήσει το scrolling και να χαμογελάσει ή να μοιραστεί μια ιστορία.

InterMed: Το FOOH συμπληρώνει τα παραδοσιακά digital formats

adb: Τι σας οδήγησε να επενδύσετε σε FOOH για την επικοινωνία των προϊόντων σας και τι προσδοκούσατε να πετύχετε μέσα από αυτό το format;

Αναστάσιος Μπίθας: Η επιλογή να επενδύσουμε στο FOOH προέκυψε από την ανάγκη να επικοινωνήσουμε τα προϊόντα μας με έναν τρόπο που να ξεχωρίζει μέσα στον έντονο ψηφιακό θόρυβο και να δημιουργήσει πραγματική συζήτηση. Το συγκεκριμένο format συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την τεχνολογία, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες που τραβούν την προσοχή και ενισχύουν το storytelling γύρω από το brand και τα προϊόντα.

Αυτό που προσδοκούσαμε ήταν να δημιουργήσουμε περιεχόμενο με υψηλή οργανική απήχηση, το οποίο θα ενθάρρυνε το κοινό να αλληλεπιδράσει, να μοιραστεί και να συζητήσει γύρω από αυτό. Παράλληλα, στόχος μας ήταν να αναδείξουμε την καινοτόμο πλευρά της επικοινωνίας μας, αξιοποιώντας ένα σύγχρονο format που μπορεί να μεταφέρει ένα δημιουργικό μήνυμα με τρόπο που είναι ταυτόχρονα ψυχαγωγικός, αλλά και αποτελεσματικός.

Αναστάσιος Μπίθας, Head of Media της InterMed

adb: Τα δύο βραβευμένα FOOH projects ξεχώρισαν διεθνώς, αλλά προηγήθηκε η ανταπόκριση του κοινού. Πιστεύετε ότι συνέβαλαν στη διαφοροποίηση του brand και τι σας έδειξε η αντίδραση των καταναλωτών;

Αναστάσιος Μπίθας: Οι διεθνείς βραβεύσεις αποτέλεσαν μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση της δουλειάς μας, όμως η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ότι οι καμπάνιες κατάφεραν να συνδεθούν ουσιαστικά με το κοινό και να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους στόχους.

Πριν ακόμη να έρθουν οι διακρίσεις, είδαμε υψηλό engagement, οργανική διάδοση του περιεχομένου αλλά και συζήτηση γύρω από τις καμπάνιες, στοιχεία που έδειξαν ότι το κοινό δεν αρκέστηκε απλώς να τις παρακολουθήσει, αλλά θέλησε να αλληλεπιδράσει μαζί τους.

Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι πως όταν η τεχνολογία αξιοποιείται για να υπηρετήσει μια ισχυρή δημιουργική ιδέα και όχι ως αυτοσκοπός, δημιουργεί εμπειρίες που μένουν στην μνήμη των καταναλωτών και ενισχύουν τη σχέση με το brand.

adb: Πιστεύετε ότι οι πιο επιτυχημένες καμπάνιες γεννιούνται από ένα καλό brief ή από τον δημιουργικό διάλογο μεταξύ brand και συνεργατών;

Αναστάσιος Μπίθας: Όλα ξεκινούν από ένα ξεκάθαρο, στρατηγικά δομημένο brief, αλλά εξελίσσονται μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του brand και των συνεργατών του. Όταν υπάρχει κοινή κατανόηση των στόχων, ανοιχτός διάλογος και διάθεση να διερευνηθούν νέες ιδέες, δημιουργούνται καμπάνιες που δεν είναι απλώς δημιουργικές, αλλά και αποτελεσματικές. Η δική μας εμπειρία επιβεβαιώνει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται όταν όλες οι πλευρές λειτουργούν ως μία ομάδα, με κοινό όραμα και κοινό στόχο να δημιουργήσουν επικοινωνία που ξεχωρίζει και παράγει ουσιαστικό αντίκτυπο.

adb: Στον χώρο του Health & Beauty, όπου η εικόνα και η εμπειρία παίζουν κεντρικό ρόλο, τι προσφέρει το FOOH που δεν μπορούν να προσφέρουν τα πιο παραδοσιακά digital formats;

Αναστάσιος Μπίθας: Στον κλάδο του Health & Beauty, η επικοινωνία χρειάζεται να συνδυάζει την αισθητική, τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με τον καταναλωτή. Το Fake Out Of Home δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα προϊόν με τρόπο που υπερβαίνει τους περιορισμούς των παραδοσιακών digital formats, δημιουργώντας εμπειρίες που εντυπωσιάζουν, τραβούν την προσοχή και μένουν στη μνήμη.

Παράλληλα, το FOOH ενισχύει το storytelling, καθώς μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε τα προϊόντα σε απρόσμενα, εντυπωσιακά περιβάλλοντα που προκαλούν έκπληξη και ενθαρρύνουν την οργανική διάδοση του περιεχομένου. Για έναν κλάδο όπως το Health & Beauty, όπου η εικόνα αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας του brand, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη συναισθηματική απήχηση, υψηλότερο engagement και ισχυρότερη ανάκληση του μηνύματος.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το FOOH δεν αντικαθιστά τα παραδοσιακά digital formats· τα συμπληρώνει. Όταν εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας και υπηρετεί μια ισχυρή δημιουργική ιδέα, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να αυξήσει την απήχηση της καμπάνιας και να ενισχύσει τη συνολική εμπειρία του brand.

Συντελεστές

Caffeine Eye Serum

Client | InterMed

Brand | The Skin Pharmacist

Product | Eye Serum

Creative & Production | CGWorks

Drone Footage | INVA Creative

Sound Design | The Rabbeats

Editing | G. Taifakos

Δείτε το βίντεο:

Luxurious SunCare Drops

Client | InterMed

Brand | Luxurious

Product | SunCare Drops

Creative & Production | CGWorks

Sound Design | Yellow Groove

Storyboard artist | M. Lagouvardos

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