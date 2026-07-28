Με Platinum διάκριση από την EcoVadis

Η ΔΕΛΤΑ απέσπασε το Platinum Medal της EcoVadis για το 2026, κατακτώντας μία θέση στο κορυφαίο 1% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογούνται για τις επιδόσεις τους σε θέματα βιωσιμότητας.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη συνεχή πρόοδο της εταιρείας στην ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η EcoVadis αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Σήμερα, αξιολογεί περισσότερες από 150.000 εταιρείες διεθνώς, με βάση τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η διάκριση Platinum αντανακλά τη συνεχή πρόοδο που καταγράφει η ΔΕΛΤΑ στους βασικούς πυλώνες της αξιολόγησης και επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί τη στρατηγική της.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες, η εταιρεία επενδύει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, στην υπεύθυνη λειτουργία της εφοδιαστικής της αλυσίδας, στην ενίσχυση ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος και στην εφαρμογή υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ, κ. Κωνσταντίνος Βαλιάδης, δήλωσε:

«Η διάκριση από την EcoVadis αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τη ΔΕΛΤΑ. Αντανακλά τη διαρκή προσπάθειά μας να ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους για τα επόμενα χρόνια.»

Η διάκριση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της ΔΕΛΤΑ να συνεχίσει να εξελίσσει τις πρακτικές της, συμβάλλοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον.