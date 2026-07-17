Η διοργάνωση αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, την αναπτυξιακή τους πορεία, την καινοτομία και τη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. απέσπασε μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στο θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», ο οποίος και τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η διοργάνωση αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, την αναπτυξιακή τους πορεία, την καινοτομία και τη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Domus – Asteria Glyfada, από τη Direction Business Network, παρουσία περισσότερων από 450 εκπροσώπων του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου.

Οι διακρίσεις του θεσμού βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία.

Η βράβευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αποτελεί σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής και συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλει για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη διαρκή επένδυση σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες δράσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα κίνητρο για τη ΔΙΑΔΥΜΑ να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες δράσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη συνεχή αναβάθμιση της διαχείρισης αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία.

Η Διοίκηση της ΔΙΑΔΥΜΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, τους μετόχους της, τους συνεργαζόμενους φορείς και όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην επίτευξη των στόχων της. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας και ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση του έργου της, με προσήλωση στην καινοτομία, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη