Στο Alicante της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Μαΐου το ετήσιο συνέδριο του Mystery Shopping Professionals Association, το σημαντικότερο γεγονός παγκοσμίως στην κλάδο του mystery shopping.

Το συνέδριο με κεντρικό θέμα “Elevate your Business” συγκέντρωσε περί τα 200 στελέχη του χώρου από 45 χώρες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις διεθνείς εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου απονεμήθηκε στην Global Link το “Elite Member Award” ως αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών της και της συμβολής της στην ανάπτυξη του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.