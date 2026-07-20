Gold Effie για τη SEPTONA και Silver Effie για το Skip

Η 4 Wise Monkeys απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Hellas 2026, κατακτώντας Gold Effie για την καμπάνια «Έχω ένα μικράκι» της SEPTONA και Silver Effie για την καμπάνια «Skip και τέρμα τα μπιπ» του Skip.

Τα Effie Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, καθώς αξιολογούν όχι μόνο τη δημιουργική ιδέα μιας καμπάνιας, αλλά κυρίως τη στρατηγική της αρτιότητα, την υλοποίηση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα που κατάφερε να επιτύχει.

Το Gold Effie για τη SEPTONA επιβραβεύει τη στρατηγική και δημιουργική προσέγγιση πίσω από το λανσάρισμα των βρεφικών πανών SEPTONA calm n’ care. Σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, η καμπάνια «Έχω ένα μικράκι» δημιούργησε για το brand έναν διακριτό και συναισθηματικά αναγνωρίσιμο κόσμο επικοινωνίας, αξιοποιώντας δημιουργικά ένα από τα πιο αγαπημένα παιδικά τραγούδια, με εκατομμύρια προβολές. Με κεντρικό σύμβολο το ελεφαντάκι της σειράς, η καμπάνια ακολούθησε τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του μωρού, συνδέοντας το προϊόν με τις μικρές και μεγάλες στιγμές καθημερινής φροντίδας και μεταφέροντας με συνέπεια το μήνυμα ότι «Kάθε μικράκι έχει τη δική του μεγάλη φροντίδα».

Το Silver Effie για το «Skip και τέρμα τα μπιπ» αναγνωρίζει μια καμπάνια που αξιοποίησε με φρέσκο και ανατρεπτικό τρόπο μια αληθινή καθημερινή συμπεριφορά: τις έντονες αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ένας λεκές. Το Skip μετέτρεψε τα «μπιπ» σε ένα χαρακτηριστικό δημιουργικό εύρημα και, με πρωταγωνίστρια την κυρία Λευκοθέα, έδωσε στο brand μια σύγχρονη, ψυχαγωγική και άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή. Η ιδέα αναπτύχθηκε με συνέπεια σε διαφορετικά μέσα και formats, ενισχύοντας τη σύνδεση του Skip με το κοινό και αποδεικνύοντας ότι η προϊοντική επικοινωνία μπορεί να αποκτήσει πολιτισμική συνάφεια χωρίς να χάνει την αποτελεσματικότητά της.

«Τα Effie έχουν ξεχωριστή αξία για εμάς, γιατί αναγνωρίζουν τη δουλειά στο σύνολό της: από το insight και τη στρατηγική μέχρι τη δημιουργική ιδέα και τον πραγματικό αντίκτυπο που αυτή έχει για το brand. Το Gold για τη SEPTONA και το Silver για το Skip ανήκουν στις ομάδες που εργάστηκαν με συνέπεια, φιλοδοξία και ουσιαστική συνεργασία. Ευχαριστούμε όλες τις ομαδες τοσο τις δικές μας όσο και των πελατών, οι οποίες εργάστηκαν με εμπιστοσύνη, τόλμη και κοινή φιλοδοξία για τις δύο καμπάνιες» δηλώνουν ο Βαγγέλης Δαβιτίδης, Co Founder & Head Creative και ο Mark Aris Co Founder & Strategic Planning Director της 4 Wise Monkeys.