Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για τα 30 χρόνια δράσης του Make-A-Wish Ελλάδος, η IKEA, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, τιμήθηκε με δύο σημαντικά βραβεία για τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή της στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Το Ευχαριστώ… Αλλιώς», αφιερωμένης στους Υποστηρικτές του οργανισμού. Ακολούθησε η επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ», με μια αναδρομή στην πορεία του οργανισμού και τιμητική αναγνώριση των σημαντικότερων δωρητών του. Η ΙΚΕΑ διακρίθηκε τόσο για την ουσιαστική υποστήριξη που προσέφερε στον οργανισμό το 2025, όσο και για τη σταθερή συμβολή της προς τον οργανισμό ως μεγάλος χορηγός επί σειρά ετών.

Ειδικότερα, από το 2013 έως και το 2025, η IKEA έχει συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση 224 ευχών παιδιών, προσφέροντας προϊόντα για τη διαμόρφωση των δωματίων τους, με συνολική αξία δωρεάς που ξεπερνάει τα 110.000€. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, έχει δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους, ενισχύοντας παράλληλα το έργο του οργανισμού.

Τα βραβεία παρέλαβε η κα. Άντα Γιαννεσκή, Communications Director της IKEA για την Ελλάδα την Κύπρο και τη Βουλγαρία, η οποία δήλωσε: «Για εμάς στην IKEA, κάθε παιδικό χαμόγελο είναι η πιο μεγάλη επιβράβευση. Η συνεργασία μας με το Make-A-Wish Ελλάδος αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, δημιουργώντας μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές χαράς και ελπίδας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, μέσα από τη μακροχρόνια αυτή συνεργασία, έχουμε συμβάλει στην πραγματοποίηση τόσων ευχών και θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση και στο μέλλον.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της διεθνούς οικογένειας του Make-A-Wish, μεταξύ των οποίων η Linda Pauling, ιδρύτρια και μητέρα του πρώτου παιδιού ευχής που ενέπνευσε τη δημιουργία του οργανισμού, καθώς και ο CEO του Make-A-Wish International, Luciano Manzo.

Η IKEA παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να δημιουργεί μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την αλληλεγγύη, την προσφορά και την ελπίδα.