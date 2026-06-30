Στα FOOH Awards 2026

Η CGWorks απέσπασε δύο βραβεία στα διεθνή FOOH Awards 2026, κατακτώντας το Gold Award και το Bronze Award στην κατηγορία Health & Beauty για δύο καμπάνιες που δημιούργησε για την InterMed.

Το Gold Award απονεμήθηκε στο Luxurious Sun Care Drops, ενώ το Bronze Award απέσπασε το Caffeine Eye Serum της σειράς The Skin Pharmacist. Οι δύο καμπάνιες διαγωνίστηκαν στην ίδια κατηγορία και κατάφεραν να διακριθούν ανάμεσα σε συμμετοχές από δημιουργικά studios, agencies και brands από όλο τον κόσμο.

Τα FOOH Awards αποτελούν έναν διεθνή θεσμό αφιερωμένο αποκλειστικά στο Fake Out Of Home (FOOH) περιεχόμενο. Οι συμμετοχές επιλέγονται αρχικά για τη shortlist και στη συνέχεια οι νικητές αναδεικνύονται μέσω δημόσιας ψηφοφορίας.

«Η διπλή αυτή διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση της δημιουργικής δουλειάς της ομάδας μας και της εμπιστοσύνης που μας δείχνει η InterMed. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι δύο διαφορετικές καμπάνιες για τον ίδιο πελάτη κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε έναν διεθνή θεσμό», δήλωσε η Ζάνια Ηλιάδη, Managing Director της CGWorks.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του FOOH περιεχομένου.