Ogilvy και McCann Αthens διεκδικούν από μια ακόμη διεθνή διάκριση

Δύο ελληνικές συμμετοχές περιλαμβάνονται στη shortlist των Effie Awards Europe 2026, όπως ανακοίνωσαν η European Association of Communications Agencies (EACA) και τα Effie Awards Europe. Πρόκειται για τη φετινή επετειακή διοργάνωση, που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 30 χρόνων του θεσμού και καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών.

Συγκεκριμένα, την Ελλάδα εκπροσωπούν η Ogilvy, με την καμπάνια «Stop Bullying» για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την πλατφόρμα Stop-Bullying.gov.gr (Best of Europe: Government & Public Service) και η McCann Athens, με την καμπάνια «The Wedding Rice» για τη Wikifarmer (Best of Europe: Positive Change – Brand).

Συνολικά, στη shortlist της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνονται 132 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 70 στην ενότητα Best of Europe, 31 στις κατηγορίες multi-market και 31 στις ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι Positive Change Effies, Civic Engagement and Democracy, Health Effectiveness και Decades of Sustained Success.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες Positive Change και Sustained Success συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη έμφαση της αγοράς τόσο στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου όσο και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των brands. Στη φετινή διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν σχεδόν 350 επαγγελματίες της επικοινωνίας από 33 χώρες, με συμπροέδρους της κριτικής επιτροπής τους Julien Barraux, Chief Creative Officer της The Magnum Ice Cream Company, και Miriam Plon Sauer, Global Chief Strategy Officer της AKQA.

Η Charley Stoney, CEO της EACA, χαρακτήρισε τη διαδικασία αξιολόγησης ένα πραγματικό «bootcamp αποτελεσματικότητας», ευχαριστώντας τα μέλη της κριτικής επιτροπής για τον χρόνο και την τεχνογνωσία τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η 30ή επέτειος του θεσμού συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ποιοτικών συμμετοχών.

Οι νικητές των βραβείων Grand, Gold, Silver και Bronze θα ανακοινωθούν στις 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Effie Awards Gala.

Η τελετή απονομής θα αποτελέσει την κορύφωση του Effie Day, που περιλαμβάνει επίσης την τελική αξιολόγηση για το Grand Effie και το Effie Conference, με τη συμμετοχή στελεχών από εταιρείες όπως οι PepsiCo, Google, Heineken, Le Pub, Škoda Auto, AMV BBDO και Kantar. Μεταξύ των προσκεκλημένων θα βρίσκεται και ο πολυβραβευμένος ποδηλάτης Chris Froome.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η δημοσιογράφος Méabh Mc Mahon, με special guest τον κωμικό, ραδιοφωνικό παραγωγό και συγγραφέα Colm O’Regan.

Τα Effie Awards Europe διοργανώνονται από την EACA, σε συνεργασία με τις Kantar, Google, REBORRN, PepsiCo, ACT Responsible και Ad Net Zero.

Δείτε την πλήρη shortlist των Effie Awards Europe 2026 εδώ.