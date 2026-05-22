Συν-πρόεδροι οι Julien Barraux και Miriam Plon Sauer

Γιορτάζοντας 30 χρόνια αποτελεσματικότητας στο μάρκετινγκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Επικοινωνίας (EACA) και τα Effie Awards Europe 2026 ανακοίνωσαν την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού για το 2026, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν στο Gala Απονομής στις 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Φέτος, στην κριτική επιτροπή των Effie Awards Europe θα συν-προεδρεύσουν ο Julien Barraux, Chief Creative Officer της The Magnum Ice Cream Company, και η Miriam Plon Sauer, Global Chief Strategy Officer της AKQA.

«Το σπουδαίο marketing αφορά τη σύνδεση με τους ανθρώπους με ουσιαστικό και απτό τρόπο, ώστε να δημιουργούνται πραγματικά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ανυπομονώ να συμμετάσχω στα Effies και να γιορτάσουμε τη δουλειά που αποδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα είναι το πραγματικό νόμισμα του σύγχρονου marketing», δήλωσε ο Julien Barraux. Η Miriam Plon Sauer πρόσθεσε: «Η καλύτερη δημιουργική δουλειά στον κλάδο μας πετυχαίνει δύο πράγματα ταυτόχρονα: αγγίζει τους ανθρώπους και ενισχύει τις επιχειρηματικές επιδόσεις. Τα Effies επιβραβεύουν τη δουλειά που το αποδεικνύει στην πράξη και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα συν-προεδρεύσω αυτών των βραβείων που τιμούν ακριβώς αυτό».

Η κριτική επιτροπή των Effie Awards Europe θα συγκεντρώσει σχεδόν 400 επαγγελματίες του κλάδου από περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο. Αξιοποιώντας τη διαφορετική εμπειρία και τεχνογνωσία τους, οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν βάσει του πλαισίου αξιολόγησης των Effie: Πρόκληση, Πλαίσιο και Στόχοι· Insights και Στρατηγική· Υλοποίηση της Στρατηγικής και της Ιδέας· και Αποτελέσματα. Η πρόσκληση υποβολής συμμετοχών ανοίγει επίσημα στις 3 Ιουνίου.