Οι καμπάνιες που ξεχώρισαν για την αποτελεσματικότητα και τη στρατηγική τους περνούν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η shortlist των φετινών συμμετοχών των Effie Awards Hellas 2026 δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αναδεικνύοντας τις καμπάνιες που ξεχώρισαν για τη στρατηγική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 92 διακεκριμένα στελέχη του marketing και της επικοινωνίας, ξεχώρισαν οι 43 καμπάνιες που κατάφεραν να συνδυάσουν τόλμη, στρατηγική και ουσιαστική αποτελεσματικότητα. Ο φετινός ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Effie Awards Hellas 2026, Σάκης Μελισσάρης, General Manager της Frank & Fame, δήλωσε: «Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν σε αυτή τη φάση δείχνουν ότι η πραγματική αποτελεσματικότητα δεν είναι τυχαία. Χτίζεται μέσα από στρατηγική προσέγγιση, δημιουργική τόλμη και δυνατή συνεργασία ανάμεσα στα brands και τα agencies».

Η διαδικασία περνά πλέον στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, μέσα από την οποία θα αναδειχθούν οι νικητές των Gold, Silver και Bronze βραβείων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η ανάδειξη και του Grand Effie 2026. Η επίσημη ανακοίνωση των νικητών και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθούν στην τελετή που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 20:00, στο Agora, One & Only.

Η πλήρης λίστα με τις εταιρείες και τις καμπάνιες που περιλαμβάνονται στη shortlist είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, www.effie.gr.