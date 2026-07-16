Το πολυβραβευμένο Wedding Rice πρωταγωνίστησε ακόμη μια φορά σε μια βραδιά, που τιμήθηκαν οι καμπάνιες που ξεχώρισαν για τη στρατηγική, τη δημιουργικότητα και τα αποτελέσματά τους

Mια ακόμη βραδιά μεγάλων βραβεύσεων ήταν για την McCann Athens και την Wikifarmer, η τελετή απονομής των Effie Awards Hellas 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια Wedding Rice των McCann Athens & Wikifarmer απέσπασε το Grand Effie 2026 ενώ τις ειδικές διακρίσεις Brand of the Year, Marketer of the Year και Agency of the Year κέρδισαν αντίστοιχα οι Wedding Rice, Wikifarmer, και McCann Athens.

25 βραβεία για τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές

Τα Effie Hellas βραβεύουν καμπάνιες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, που διακρίθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους, και διοργανώνονται από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).

Ο κορυφαίος αυτός θεσμός, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, αξιολογεί και επιβραβεύει τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα κάθε καμπάνιας στην ελληνική αγορά.

Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισαν στο shortlist 43 καμπάνιες που κατάφεραν να συνδυάσουν τόλμη, στρατηγική σκέψη και ισχυρό επιχειρηματικό αντίκτυπο. Συνολικά απονεμήθηκαν 25 βραβεία (1 Grand, 5 Gold, 11 Silver και 8 Bronze), αναδεικνύοντας τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές που ξεχώρισαν τις δύο τελευταίες χρονιές.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της στρατηγικής και της δημιουργικότητας ως κινητήριων δυνάμεων της επιτυχίας, επιβραβεύοντας έργα που κατάφεραν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα, σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί ουσιαστική σύνδεση με το κοινό.

Δείτε όλα τα έργα που διακρίθηκαν στα Effie Awards Hellas

Το πολυβραβευμένο Wedding Rice

To Wedding Rice, η καμπάνια της McCann Athens για τη Wikifarmer κατέκτησε το Grand Effie, καθώς και τρεις ακόμη διακρίσεις στις επιμέρους κατηγορίες: Gold Effie στα Business to Business και Environmental – Brands και Silver Effie στο Business / Product / Service Innovation.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι διακρίσεις στα Effie Hellas έρχoνται να συμπληρώσουν μια σειρά από διεθνή βραβεία, που έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη καμπάνια, η οποία πριν λίγες ημέρες κατέκτησε και το πρώτο Grand Prix για την Ελλάδα στα Cannes Lions Συγκεκριμένα, το έργο κατέκτησε Grand Prix στην κατηγορία Creative Business Transformation (υποκατηγορία: Brand Purpose and Impact).

Υπενθυμίζεται ότι το «The Wedding Rice», τον Δεκέμβριο του 2025, είχε τιμηθεί με το επίσης πρώτο για την Ελλάδα Grand Prix στα Eurobest Awards, θριαμβεύοντας στην κατηγορία Creative Commerce.

Επίσης, τον Ιούλιο του 2025, στο Φεστιβάλ Golden Drum, η McCann απέσπασε δύο Grand Prix, τρία Golden Drum και ένα Silver Drum για το «The Wedding Rice», καθώς και τις διακρίσεις Best of Genius Loci και Best of Social Good.

Χάρης Παριανός, Πρόεδρος ΕΔΕΕ

«Οι μεγάλες ιδέες αποκτούν πραγματική σημασία όταν καταφέρνουν να αλλάξουν συμπεριφορές, να δημιουργήσουν πωλήσεις, να ενισχύσουν μάρκες, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και πολλές φορές να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε φέτος σαν θεσμός να ωριμάσουμε λίγο, να επικεντρωθούμε στην ουσία των Effies, να βάλουμε τα αποτελέσματα λίγο πάνω από τη δημιουργικότητα και τα εντυπωσιακά case study videos. Απόψε κάθε υποψηφιότητα αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας. Πίσω από κάθε συμμετοχή υπάρχει μια πολύ δυνατή συνεργασία διαφημιζόμενου και διαφημιστικής. Γιατί η δημιουργικότητα και τα σημαντικά αποτελέσματα έρχονται, όπως και σε όλες τις σχέσεις βέβαια, μόνο με εμπιστοσύνη, δέσμευση, διαφάνεια, ειλικρίνεια και ξεκάθαρο όραμα», δήλωσε ο Χάρης Παριανός, Πρόεδρος ΕΔΕΕ.

Σάκης Μελισσάρης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Effie Awards Hellas 2026

«Τα Effie δίνουν στα agencies μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουν τον ρόλο τους ως σημαντικοί συνεργάτες. Εκείνοι που μετατρέπουν την στρατηγική σκέψη, τις τολμηρές ιδέες και την δημιουργικότητα σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα Effie αποδεικνύουν πως το μάρκετινγκ και η επικοινωνία μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. Εδώ θέλω να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Τα Effie δεν έχουν αλλάξει αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σκεφτούμε πως θα είμαι τα Effie το 2030; Το 2030 δεν είναι μακριά είναι σε 4 χρόνια! Πως θα είναι; θα έχουμε ΑΙ Effie Awards; Θα έχουμε ΑΙ κριτική επιτροπή; Η ανθρώπινη σκέψη, η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα, η αντίληψη και ενσυναίσθηση θα είναι αυτά που θα μας φέρνουν όλους εδώ και εύχομαι να είμαστε πάλι όλοι εδώ!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάκης Μελισσάρης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Effie Awards Hellas 2026.

Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)

«Tα Effie είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν την ουσία της δουλείας μας, την βραβευμένη στρατηγική και την δημιουργική ιδέα που καταφέρνουν να συνδέσουν τους ανθρώπους με τα brands και άρα να φέρουν επίσημα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό και για εμάς τους διαφημιζόμενους και για τους συνεργάτες μας, τα agencies καθώς εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, σε ένα κλάδο που πέρα από τις εξωγενείς συνεχείς ανατροπές, υπάρχει πίεση για άμεσα αποτελέσματα και υπάρχει περιορισμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, υπάρχουν χρόνιες στρεβλώσεις τις οποίες έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και για τις οποίες δουλεύουμε και καίριες ελλείψεις. Γι αυτό θα ήθελα εκ μέρους όλων μας στο ΣΔΕ να συγχαρώ όλους και όλες όσοι προσπαθούν κάθε μέρα να δημιουργήσουν καμπάνιες που είναι και δημιουργικές και αποτελεσματικές, είτε βραβεύονται απόψε είτε όχι», δήλωσε η Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ).

Την εκδήλωση υποστηρίζουν χορηγικά οι: Cosmote, Stoiximan, DPG, Vodafone, 24 Media, Qualco Group, Toyota, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, AdWeb, Atcom (Χορηγοί) KFC, Attica Media Group, Gazzetta, Novibet, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Υποστηρικτές)

H Direction Business Network με τα adbusiness, advertising.gr και Business Today υπήρξε Χορηγός Κλαδικής Επικοινωνίας του θεσμού.