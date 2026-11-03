Η καμπάνια «Wake up! It’s time to sleep» για την IKEA απέσπασε Silver βραβείο στα IAB Mixx Awards Europe 2026, την υψηλότερη διάκριση που απονεμήθηκε φέτος στην κατηγορία Predictive Analytics & Audience Intelligence. H Ειρήνη Πάσχου, Client Partner της KINESSO, μίλησε στο adbusiness για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

adb: Τι θεωρείτε ότι έκανε τη συγκεκριμένη καμπάνια να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία αυτής της επιτυχίας για την KINESSO;

Η καμπάνια «Wake up! It's time to sleep» ξεχώρισε στην κατηγορία Predictive Analytics & Audience Intelligence, καθώς έβαλε το Media Mix Modeling και την ανάλυση κοινού στον πυρήνα της στρατηγικής, αντί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνο για απολογισμό μετά την υλοποίηση. Τα δύο στοιχεία συνδέθηκαν από το στάδιο του σχεδιασμού της συνολικής media και digital στρατηγικής, ώστε οι αποφάσεις για την επικοινωνία, την επένδυση και την επιλογή των μέσων να στηρίζονται στην κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού και του συνολικού ταξιδιού που ακολουθεί μέχρι την απόφαση των αγορών του από την κατηγορία του υπνοδωματίου. Έτσι, η διάκριση αναγνωρίζει τη στρατηγική χρήση των δεδομένων και όχι την τεχνολογία ως αυτοσκοπό. Το αργυρό βραβείο στα IAB MIXX Awards Europe 2026, η υψηλότερη διάκριση που απονεμήθηκε φέτος στην κατηγορία, έχει ιδιαίτερη σημασία για την KINESSO, καθώς επιβεβαιώνει ότι η αναλυτική εξειδίκευση καθοδηγεί και συμβάλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από την αρχή και ενισχύει τη θέση μας στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης του σύγχρονου μάρκετινγκ.

adb: Η αξιοποίηση των δεδομένων και των προηγμένων εργαλείων ανάλυσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του σύγχρονου marketing. Πώς αξιοποιήθηκε στην πράξη το Media Mix Modeling στη συγκεκριμένη καμπάνια και με ποιον τρόπο συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας;

Το Media Mix Modeling το αξιοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε και να κατανείμουμε την επένδυση, εκτιμώντας τη συμβολή κάθε καναλιού στους επιχειρηματικούς στόχους της ΙΚΕΑ. Αναπτύξαμε οικονομετρικά μοντέλα για κάθε στάδιο της διαδρομής του καταναλωτή και εξετάσαμε τόσο τη συμβολή των μέσων σε κάθε στάδιο του funnel, όσο και το πώς η επίδρασή τους μεταφέρεται από το ένα στάδιο στο επόμενο. Στο project συμμετείχαν Media Strategists και Data Analysts και αξιοποιήθηκαν τα proprietary tools της KINESSO, μέσα από το Omni+, την end-to-end πλατφόρμα μας που ενοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων μας σε δεδομένα και τεχνολογία. Έχοντας στα χέρια μας πολύτιμη πληροφόρηση σε βάθος και σε πλάτος, η media στρατηγική μας συνδύασε έτσι τα μέσα επικοινωνίας, ώστε να ακολουθούμε τον καταναλωτή σε κάθε στάδιο του funnel λαμβάνοντας υπόψη μας τα ενδιαφέροντα και την πρόθεση αγοράς του.

adb: Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί και αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ IKEA, KINESSO και The Newtons Laboratory. Ποια ήταν τα στοιχεία που καθόρισαν την επιτυχία αυτής της συνεργασίας και τι μας δείχνει το συγκεκριμένο παράδειγμα για το μέλλον της σχέσης μεταξύ δημιουργικότητας, τεχνολογίας και data;

Η επιτυχία της συνεργασίας βασίστηκε στη σαφή αλληλοσυμπλήρωση των ρόλων της κάθε ομάδας και στον κοινό στόχο. Η IKEA έφερε βαθιά γνώση της κατηγορίας και των πελατών της, η The Newtons Laboratory μετέφρασε το καθημερινό δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για ύπνο και στην επιθυμία να μείνουμε ξύπνιοι λίγο ακόμη σε μια memorable δημιουργική ιδέα και η KINESSO συνέδεσε τα δεδομένα, τη στρατηγική και τον σχεδιασμό μέσων για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα δεδομένα στηρίζουν τις επιλογές, η τεχνολογία βοηθά να μετατραπούν σε εφαρμόσιμη στρατηγική και η δημιουργικότητα δίνει στην επικοινωνία ανθρώπινο νόημα. Για την KINESSO, αυτή είναι η ουσία της πρωτοπορίας. Συνδυάζουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία με το πάθος και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Δεν αρκούμαστε να ακολουθούμε τις εξελίξεις, πειραματιζόμαστε με νέα εργαλεία, δυνατότητες και προμηθευτές, ώστε να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση τους και να μετατρέπουμε τη στρατηγική σε μετρήσιμα business αποτελέσματα για τους πελάτες μας.