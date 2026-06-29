Από την Ogilvy Greece και The Newtons Laboratory

Μια σπάνια διάκριση, κατάφεραν να αποσπάσουν στο διαγωνισμό Young Lions των Καννών η ελληνική ομάδα που αποτελείται από την Βιβή Καρδάτου της Ogilvy Greece και η Γαβριέλλα Μουσουράκη από τη The Newtons Laboratory.

Οι δύο νέες δημιουργικοί, εκπροσωπώντας την χώρα μας μετά την νίκη τους στον διαγωνισμό της ΕΔΕΕ, διαγωνίστηκαν απέναντι σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο και κατάφεραν να αποσπάσουν το Bronze Award στην κατηγορία Print. Το φετινό θέμα του διαγωνισμού ήταν η ασφάλεια στο νερό και οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν καταχωρίσεις για το Princess Charlene of Monaco Foundation.

H ιδέα των νικητριών βασίστηκε στο insight ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θεωρούμε θανάσιμα στο νερό (όπως οι καρχαρίες, οι φάλαινες και οι κροκόδειλοι), τη στιγμή που ο κίνδυνος πνιγμού είναι πολύ μεγαλύτερος. Η πρωτοτυπία της ιδέας σε συνδυασμό με την εικαστικά άρτια εκτέλεση, κατάφερε να φέρει στις διαγωνιζόμενες το πολυπόθητο βραβείο!