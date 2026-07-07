Κατά την Παγκόσμια Απονομή Βραβείων που πραγματοποιήθηκε φέτος στις 24 Ιουνίου στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Τρεις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η Epi Direct, ως υπεύθυνη για τον συντονισμό και την προώθηση του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» στην Ελλάδα, κατά την Παγκόσμια Απονομή Βραβείων που πραγματοποιήθηκε φέτος στις 24 Ιουνίου στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Οι βραβεύσεις αποτελούν μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος στη χώρα μας, το οποίο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τα παιδιά στην αναγνώριση των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου και στην άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου τριήμερου διεθνούς συνεδρίου του προγράμματος ΧΟΠΑ Ήρωες, στο οποίο η ομάδα της Epi Direct συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 37 χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα στις χώρες τους, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, εμπειρίες και καινοτόμες ιδέες για την περαιτέρω ανάπτυξη της παγκόσμιας αυτής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.

Τρεις ελληνικές διακρίσεις που εμπνέουν

Η Ελλάδα ξεχώρισε μέσα από τρεις βραβεύσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της γνώσης, της εκπαίδευσης και της ανθρώπινης προσφοράς:

Βραβείο «Αφοσιωμένου Παιδιού» στον 6χρονο Δημήτρη Χατζόπουλο, για την άμεση και σωτήρια αντίδρασή του σε πραγματικό περιστατικό, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένα παιδί μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν διαθέτει τη σωστή γνώση.

στον 6χρονο Δημήτρη Χατζόπουλο, για την άμεση και σωτήρια αντίδρασή του σε πραγματικό περιστατικό, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένα παιδί μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν διαθέτει τη σωστή γνώση. Βραβείο «Εξαιρετικός Δάσκαλος» στην εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής Ελένη Γκόγκα, από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, η οποία μαζί με τους μαθητές της μετέφερε το μήνυμα του προγράμματος πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας.

στην εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής Ελένη Γκόγκα, από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, η οποία μαζί με τους μαθητές της μετέφερε το μήνυμα του προγράμματος πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας. Βραβείο «Αφοσιωμένος Παππούς/Γιαγιά» στην Βενετία Στρατάκη, από το 5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας Κρήτης, η οποία με ευαισθησία και αγάπη βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τα σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου, μεταφέροντας ένα πολύτιμο μήνυμα ζωής: ότι το σώμα πολλές φορές «μιλάει σιωπηλά» και χρειάζεται άμεση αναγνώριση και δράση.

1.000.000 παιδιά παγκοσμίως και 85.000 παιδιά στην Ελλάδα

Το 2026 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το πρόγραμμα, καθώς περισσότερο από 1.000.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον εκπαιδευτεί στην αναγνώριση των βασικών συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου και στη σημασία της άμεσης κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικούς υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, καθώς περισσότερα από 85.000 παιδιά έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα τα τελευταία έξι και πλέον χρόνια. Με συνέπεια και αφοσίωση, η ελληνική ομάδα συνεχίζει την προσπάθεια, συμβάλλοντας στον νέο παγκόσμιο στόχο: 2 εκατομμύρια παιδιά εκπαιδευμένα να σώζουν ζωές.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή γνώσης, συνεργασίας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112»

Το πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» (FAST Heroes) είναι μια διεθνής εκπαιδευτική πρωτοβουλία που υλοποιείται από τον World Stroke Organization, το Schools for Health in Europe Foundation, σε συνεργασία με την Angels Initiative και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών ώστε να αναγνωρίζουν τα βασικά συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στις οικογένειές τους, συμβάλλοντας στην ταχύτερη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και, τελικά, στη διάσωση ζωών.

Η διεθνής αναγνώριση της Ελλάδας επιβεβαιώνει ότι όταν η εκπαίδευση συνδυάζεται με τη συνεργασία, τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά μικρών ηρώων που σώζουν ζωές.