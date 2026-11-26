Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε διαδικτυακή τελετή στις 15 Δεκεμβρίου.

Τα Epica Awards ανακοίνωσαν τη shortlist της φετινής διοργάνωσης, που αναδεικνύει εξαιρετικά δείγματα δημιουργικής δουλειάς από όλο τον κόσμο. Η ποιότητα των φετινών συμμετοχών ήταν πραγματικά εξαιρετική, αναφέρει γ διοργάνωση

Φέτος, στη shortlist προκρίθηκε το 20% του συνόλου των συμμετοχών. Την πρώτη θέση σε αριθμό συμμετοχών που προκρίθηκαν κατέλαβε ο Καναδάς, με τη Γαλλία να ακολουθεί.

Οι φιναλίστ περνούν πλέον στην επόμενη φάση της αξιολόγησης, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η κριτική επιτροπή για τα Grand Prix θα συνεδριάσει επίσης διά ζώσης στο Παρίσι.

Οι νικητές των βραβείων Gold και Grand Prix θα ανακοινωθούν σε ειδική διαδικτυακή τελετή στις 15 Δεκεμβρίου.

Οι νικητές των βραβείων Silver και Bronze θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο των Epica Awards την επόμενη ημέρα, 16 Δεκεμβρίου.

Ως προς τον συνολικό αριθμό συμμετοχών που υποβλήθηκαν φέτος, την πρώτη θέση κατέλαβε η Γερμανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νορβηγία να ακολουθούν. Μεταξύ των διαφημιστικών δικτύων, ιδιαίτερα έντονη παρουσία είχαν η VML, η Publicis και η TBWA.

Υπενθυμίζεται πως όπως έχει γράψει το advertising.gr, 7 συμμετοχές από την ελληνική αγορά περιλαμβάνονται στη shortlist των φετινών Epica Awards.

Αναλυτικότερα, η The Newtons Laboratory έχει και φέτος την ισχυρότερη παρουσία από ελληνικής πλευράς, διεκδικώντας βραβεία με πέντε συμμετοχές (4 δουλειές), που αφορούν δουλειές της για τέσσερις διαφορετικούς διαφημιζομένους. Συγκεκριμένα, στη shortlist συμπεριλαμβάνονται οι εξής δουλειές της:

«Fly On Repeat» για την Aegean Airlines και το Aegean Pass (Κατηγορία Transport & Tourism)

«The Hermit» για την Τράπεζα Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο «Σπίτι 25» (Κατηγορία Financial Services)

«The Roommates» για την Protergia (Κατηγορία Copywriting & Storytelling)

«Yes, I Do» για την Domino’s Greece (Κατηγορία Print Craft)

«The Roommates» για την Protergia (Κατηγορία Humor)

Επίσης, στη shortlist περιλαμβάνεται η A.S. Strategy, Branding & Communication για τη δουλειά της για το Tella Thera (Κατηγορία Brand Identity), καθώς και η Bright Shoe για το έργο «A 30-year journey with humanity at the core» για λογαριασμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος – ΙΣΝ (Κατηγορία Public Interest – Social Advocacy).

Η διαδικτυακή τελετή απονομής των φετινών Epica Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ το σύνολο των αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Έχοντας ξεκινήσει την πορεία τους το 1987, τα Epica αποτελούν τα μόνα διεθνή βραβεία δημιουργικότητας στον χώρο της διαφήμισης, στην κριτική επιτροπή των οποίων συμμετέχουν αποκλειστικά δημοσιογράφοι εξειδικευμένοι σε θέματα επικοινωνίας και marketing.

Συγκεκριμένα, η κριτική επιτροπή των Epica Awards απαρτίζεται αποκλειστικά από αρχισυντάκτες και έμπειρους ρεπόρτερ κορυφαίων εντύπων και μέσων από όλο τον κόσμο που καλύπτουν τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία. Το έργο τους υποστηρίζουν δημοσιογράφοι που ειδικεύονται σε τομείς όπως η παραγωγή, το design, η τεχνολογία και η φωτογραφία.

Σημειώνεται πως το adbusiness, το Business Today και το advertising.gr εκπροσωπούνται στην κριτική επιτροπή των Epica Awards από το 2019 από τον Διευθυντή Σύνταξης της Direction, Δημήτρη Τσουκαλά.