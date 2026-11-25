Οι δουλειές των The Newtons Laboratory, A.S. Strategy, Branding & Communication και Bright Shoe που διεκδικούν διάκριση στα διεθνή βραβεία.

Επτά συμμετοχές από την ελληνική αγορά περιλαμβάνονται στη shortlist των φετινών Epica Awards, έναντι εννέα στην περσινή διοργάνωση.

Αναλυτικότερα, η The Newtons Laboratory έχει και φέτος την ισχυρότερη παρουσία από ελληνικής πλευράς, διεκδικώντας βραβεία με πέντε συμμετοχές (4 δουλειές), που αφορούν δουλειές της για τέσσερις διαφορετικούς διαφημιζομένους. Συγκεκριμένα, στη shortlist συμπεριλαμβάνονται οι εξής δουλειές της:

« Fly On Repeat» για την Aegean Airlines και το Aegean Pass (Κατηγορία Transport & Tourism)

για την και το (Κατηγορία Transport & Tourism) «The Hermit» για την Τράπεζα Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο « Σπίτι 25» (Κατηγορία Financial Services)

για την Τράπεζα Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο « (Κατηγορία Financial Services) «The Roommates» για την Protergia (Κατηγορία Copywriting & Storytelling)

για την (Κατηγορία Copywriting & Storytelling) «Yes, I Do» για την Domino’s Greece (Κατηγορία Print Craft)

για την (Κατηγορία Print Craft) «The Roommates» για την Protergia (Κατηγορία Humor)

Επίσης, στη shortlist περιλαμβάνεται η A.S. Strategy, Branding & Communication για τη δουλειά της για το Tella Thera (Κατηγορία Brand Identity), καθώς και η Bright Shoe για το έργο «A 30-year journey with humanity at the core» για λογαριασμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος – ΙΣΝ (Κατηγορία Public Interest – Social Advocacy).

Η διαδικτυακή τελετή απονομής των φετινών Epica Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ το σύνολο των αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Έχοντας ξεκινήσει την πορεία τους το 1987, τα Epica αποτελούν τα μόνα διεθνή βραβεία δημιουργικότητας στον χώρο της διαφήμισης, στην κριτική επιτροπή των οποίων συμμετέχουν αποκλειστικά δημοσιογράφοι εξειδικευμένοι σε θέματα επικοινωνίας και marketing.

Σημειώνεται πως το adbusiness, το Business Today και το advertising.gr εκπροσωπούνται στην κριτική επιτροπή των Epica Awards από το 2019 από τον Διευθυντή Σύνταξης της Direction, Δημήτρη Τσουκαλά.