Σήμερα κατέχει τη θέση του Chief Growth Officer στον ανεξάρτητο δημιουργικό όμιλο DUDE

Ο Domenico Loperfido αναλαμβάνει την προεδρία της κριτικής επιτροπής των Epica Awards 2026, φέρνοντας μαζί του μια σπάνια και πολυδιάστατη εμπειρία που συνδυάζει τον κόσμο των brands, των agencies και της δημοσιογραφίας.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Chief Growth Officer στον ανεξάρτητο δημιουργικό όμιλο DUDE, με παρουσία σε Μιλάνο και Λονδίνο, ενώ παράλληλα είναι δημιουργός και editor του newsletter «In Case You Missed It», ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα newsletters για τη διεθνή κοινότητα του marketing, της διαφήμισης και του design. Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από τη Vodafone, όπου εργάστηκε σε θέσεις marketing και operations, πριν να μετακινηθεί στη DUDE, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του agency. Σήμερα, εκτός από το ρόλο του στον όμιλο, είναι CEO και partner της DUDE Design, της εταιρείας branding και οπτικής ταυτότητας του group.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία υπήρξε καθοριστική για την καριέρα του. Μέσα από το newsletter του, το οποίο εκδίδεται στα αγγλικά και απευθύνεται σε διεθνές κοινό, παρακολουθεί και αναλύει τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της δημιουργικότητας. Η επιλογή του στην προεδρία των Epica Awards αντανακλά τη φιλοσοφία του θεσμού, ο οποίος ξεχωρίζει χάρη στη δημοσιογραφική οπτική της κριτικής του επιτροπής και τη διαρκή αναζήτηση νέων προσεγγίσεων στη δημιουργική αριστεία.