Ξεκινά σύντομα η αξιολόγηση των έργων από τις κριτικές επιτροπές

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τα Ermis Awards 2026, τον κορυφαίο θεσμό βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα, που διοργανώνει η ΕΔΕΕ, με τις συμμετοχές να καταγράφουν αύξηση σε σχέση με τις τελευταίες διοργανώσεις.

Η εικόνα της φετινής διοργάνωσης επιβεβαιώνει τη δυναμική του θεσμού και την εμπιστοσύνη που του δείχνουν σταθερά οι εταιρείες επικοινωνίας και παραγωγής, οι δημιουργοί και οι διαφημιζόμενοι, αλλά και τη σημασία που αποδίδει η δημιουργική κοινότητα στην ανάδειξη και την αναγνώριση της δουλειάς της.

Η ανταπόκριση αυτή έρχεται σε μια χρονιά ουσιαστικής ανανέωσης για τα Ermis Awards, με στόχο να ανοίξουν ακόμη περισσότερο προς την ευρύτερη ελληνική δημιουργική κοινότητα: την αναδιάρθρωση της ενότητας Media, τη μετεξέλιξη της ενότητας Production σε Production Craft, με νέες κατηγορίες όπως Direction, Cinematography και Editing, καθώς και τη δημιουργία κατηγορίας Craft στην ενότητα Branding & Design. Οι αλλαγές αυτές διευρύνουν τις δυνατότητες ανάδειξης διαφορετικών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων: από τη στρατηγική και τη δημιουργική σύλληψη έως τον σχεδιασμό και την παραγωγή, ο θεσμός δίνει περισσότερο χώρο στους επαγγελματίες που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των έργων επικοινωνίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης των έργων θα ξεκινήσει σύντομα. Τη σύνθεση των κριτικών επιτροπών μπορείτε να τη δείτε στο επίσημο site της διοργάνωσης, www.ermisawards.gr.

Το Shortlist θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2027, ενώ η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει στην τελετή απονομής, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ermisawards.gr