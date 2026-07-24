Τι αλλάζει στις ενότητες Media, Production Craft και Branding & Design και μέχρι υποβάλλονται συμμετοχές

Με ουσιαστικές αναπροσαρμογές ή και προσθήκες, στις ενότητες Media, Production Craft και Branding & Design, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τα Ermis Awards 2026, τον κορυφαίο θεσμό βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές αντανακλούν την εξέλιξη του κλάδου και δίνουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν περισσότερες ειδικότητες & δεξιότητες.

Συγκεκριμένα:

Αναδιάρθρωση της ενότητας Media. Για πρώτη φορά από το 2003, η φιλοσοφία και η δομή της ενότητας Media αλλάζουν συνολικά. Οι νέες κατηγορίες και ομάδες αποτυπώνουν τον σύγχρονο ρόλο των Media Specialists και καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα της δουλειάς που παράγεται στον χώρο των Μέσων, από τη στρατηγική και τον σχεδιασμό έως την επιλογή και τη δημιουργική αξιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας. Μετονομασία της ενότητας Production σε Production Craft. Η νέα ονομασία εκφράζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χαρακτήρα και περιεχόμενο της ενότητας, η οποία εστιάζει πλέον ακόμη περισσότερο στη δημιουργική και τεχνική αρτιότητα της παραγωγής.

Παράλληλα, προστίθενται σημαντικές νέες κατηγορίες και ομάδες, όπως Direction, Cinematography και Editing, με στόχο να αναδειχθούν αυτοτελώς όλες οι πτυχές που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση μιας εξαιρετικής παραγωγής.

Δημιουργία κατηγορίας Craft στην ενότητα Branding & Design, που περιλαμβάνει σημαντικές ομάδες, όπως «Εικονογράφηση», «Φωτογραφία» αλλά και την ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική «Ονοματοδοσία».

Ο Χρήστος Κουτσούκος, Executive Creative Director της Cream, θα είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το 2026. Με αφορμή το ρόλο του στα Ermis Awards, δήλωσε:

“Η δημιουργικότητα είναι μια δύναμη που μας εξελίσσει. Και αν θέλουμε πραγματικά να τη γιορτάζουμε, οφείλουμε να εξελίσσουμε μαζί της και τη μεγαλύτερη γιορτή της: τα Ermis Awards.

Η επόμενη διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει και φέτος προχωράμε σε μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές, με στόχο τα Ermis να ανοίξουν ακόμη περισσότερο προς την ευρύτερη ελληνική δημιουργική κοινότητα. Οι αλλαγές αυτές είναι, πάνω απ’ όλα, μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους των οποίων η συμβολή στα έργα επικοινωνίας δεν είναι απλώς σημαντική, αλλά καθοριστική. Με τη διεύρυνση του Craft σε διαφορετικές ενότητες των βραβείων, θέλουμε να αναγνωρίσουμε πιο ουσιαστικά τη δουλειά των σκηνοθετών, των κινηματογραφιστών, των φωτογράφων, των εικονογράφων και όλων εκείνων που συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία των έργων που βλέπουμε, ακούμε και συζητάμε εκεί έξω.

Τα Ermis Awards εκπροσωπούν την ελληνική δημιουργικότητα στον χώρο της επικοινωνίας. Και ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να τη βραβεύουν. Είναι να της δίνουν χώρο, να τη φέρνουν στο προσκήνιο και να ανοίγουν την πόρτα σε όλους όσοι τη διαμορφώνουν. Σας περιμένουμε όλους. Όλους!”

Η υποβολή συμμετοχών θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που έχουν δημοσιευθεί / προβληθεί για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1η Αυγούστου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026 .

Οι πρόεδροι των κριτικών επιτροπών θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ermisawards.gr