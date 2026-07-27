Η υποβολή συμμετοχών θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου

Η Έλλη Βεϊνόγλου, Senior Creative στην Cream θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής AD| Film & Διεθνές Concept στα Εrmis Awards 2026.

Η Έλλη Βεϊνόγλου γεννήθηκε το 1985 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και ξεκίνησε την καριέρα της στη διαφήμιση ως Junior Copywriter στην Upset!. Στη συνέχεια εργάστηκε στις SohoSquare και OgilvyOne, ενώ από το 2014 είναι Senior Creative στην Rascal/Cream.

Η υποβολή συμμετοχών θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που έχουν δημοσιευθεί / προβληθεί για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1η Αυγούστου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο https://www.ermisawards.gr/.