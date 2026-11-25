Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) έδωσε στη δημοσιότητα τις επιχειρήσεις που προκρίνονται στη Β΄ Φάση των 17ων CS Awards σε 12 κατηγορίες βράβευσης, με τις παρουσιάσεις ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής να πραγματοποιούνται στις 3 και 4 Δεκεμβρίου και την τελετή απονομής να ακολουθεί στις 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Α΄ Φάση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων των φετινών Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS).

Οι υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία βράβευσης και προκρίνονται στη Β΄ Φάση αξιολόγησης είναι, κατά αλφαβητική σειρά:

Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη – Best Customer Service Training

DHL EXPRESS (HELLAS)

efood

ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

TELEKOM

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Innovation in Customer Experience

ALPHA BANK

ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

NOVIBET

TELEKOM

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αξιοποιώντας τη Φωνή του Πελάτη – Voice of the Customer

CARGLASS®

CQS

JTI HELLAS

NESPRESSO

TELEKOM eValue

Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service

ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

IMPERIAL BRANDS HELLAS

LIDL HELLAS

TELEKOM

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥΦΑΚ)

Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year

ALPHA BANK

FOUNDEVER

ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

IMPERIAL BRANDS HELLAS

TELEKOM eValue

Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Organisation of the year

AYVENS GREECE

IMPERIAL BRANDS HELLAS

NOVIBET

TELEKOM eValue

VOLTON

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς – Customer Call Center of the year

AYVENS GREECE

FOUNDEVER

JTI HELLAS

LIDL HELLAS

TELEKOM

Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Χρήστη – Best use of Technology in User Experience

ALPHA BANK - BARPHONE - SMARTREP

CONCENTRIX

NOVIBET

TELEKOM

UP HELLAS

Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο – Best Outsourcing Partnership

AYVENS GREECE & CONCENTRIX

CQS & efood

IMPERIAL BRANDS HELLAS & TELEPERFORMANCE

TELECROFT & ALLWYN

TELEKOM eValue & IONITY-ABB-ELECTRA

Καλύτερη Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη – Best Online Customer Experience*

IMPERIAL BRANDS HELLAS

NESPRESSO

POBUCA

STOIXIMAN

VOLTON

Καλύτερη Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Artificial Intelligence in Customer Experience

efood

FOUNDEVER

LIDL HELLAS

PEOPLECERT

TELEKOM

Καλύτερος Οργανισμός για ESG Παράγοντες & Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών – Best Organisation ESG Factors & Practices in Customer Service

GLOBAL LINK

JTI HELLAS

NESPRESSO

OPTIMA BANK

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

* Για τη φετινή διοργάνωση, η κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμογή Mobile App στην Εμπειρία του Χρήστη» ενσωματώθηκε στην κατηγορία «Καλύτερη Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη» στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάδειξης των Finalists.

Οι Finalists της φετινής διοργάνωσης θα παρουσιάσουν τις υποψηφιότητές τους ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης αξιολόγησης. Οι νικητές των Excellence Awards και των Distinction Awards θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών συγχαίρει θερμά τις εταιρείες που προκρίθηκαν στη Β΄ Φάση αξιολόγησης και ευχαριστεί όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης και εμπειρίας πελάτη.

Η Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τον θεσμό, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.csawards.gr.

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS) διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για 17η χρονιά φέτος, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών.