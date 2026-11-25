Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Α΄ Φάση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων των φετινών Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS).
Οι υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία βράβευσης και προκρίνονται στη Β΄ Φάση αξιολόγησης είναι, κατά αλφαβητική σειρά:
Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη – Best Customer Service Training
- DHL EXPRESS (HELLAS)
- efood
- ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS
- TELEKOM
- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Innovation in Customer Experience
- ALPHA BANK
- ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS
- NOVIBET
- TELEKOM
- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αξιοποιώντας τη Φωνή του Πελάτη – Voice of the Customer
- CARGLASS®
- CQS
- JTI HELLAS
- NESPRESSO
- TELEKOM eValue
Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service
- ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS
- IMPERIAL BRANDS HELLAS
- LIDL HELLAS
- TELEKOM
- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥΦΑΚ)
Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year
- ALPHA BANK
- FOUNDEVER
- ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS
- IMPERIAL BRANDS HELLAS
- TELEKOM eValue
Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Organisation of the year
- AYVENS GREECE
- IMPERIAL BRANDS HELLAS
- NOVIBET
- TELEKOM eValue
- VOLTON
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς – Customer Call Center of the year
- AYVENS GREECE
- FOUNDEVER
- JTI HELLAS
- LIDL HELLAS
- TELEKOM
Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Χρήστη – Best use of Technology in User Experience
- ALPHA BANK - BARPHONE - SMARTREP
- CONCENTRIX
- NOVIBET
- TELEKOM
- UP HELLAS
Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο – Best Outsourcing Partnership
- AYVENS GREECE & CONCENTRIX
- CQS & efood
- IMPERIAL BRANDS HELLAS & TELEPERFORMANCE
- TELECROFT & ALLWYN
- TELEKOM eValue & IONITY-ABB-ELECTRA
Καλύτερη Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη – Best Online Customer Experience*
- IMPERIAL BRANDS HELLAS
- NESPRESSO
- POBUCA
- STOIXIMAN
- VOLTON
Καλύτερη Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εμπειρία του Πελάτη – Best Use of Artificial Intelligence in Customer Experience
- efood
- FOUNDEVER
- LIDL HELLAS
- PEOPLECERT
- TELEKOM
Καλύτερος Οργανισμός για ESG Παράγοντες & Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών – Best Organisation ESG Factors & Practices in Customer Service
- GLOBAL LINK
- JTI HELLAS
- NESPRESSO
- OPTIMA BANK
- ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
* Για τη φετινή διοργάνωση, η κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμογή Mobile App στην Εμπειρία του Χρήστη» ενσωματώθηκε στην κατηγορία «Καλύτερη Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη» στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάδειξης των Finalists.
Οι Finalists της φετινής διοργάνωσης θα παρουσιάσουν τις υποψηφιότητές τους ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης αξιολόγησης. Οι νικητές των Excellence Awards και των Distinction Awards θα ανακοινωθούν στην Τελετή Απονομής.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών συγχαίρει θερμά τις εταιρείες που προκρίθηκαν στη Β΄ Φάση αξιολόγησης και ευχαριστεί όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης και εμπειρίας πελάτη.
Η Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τον θεσμό, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.csawards.gr.
Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS) διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για 17η χρονιά φέτος, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών.