Η Event Plus αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Best Workplaces Hellas 2026 στην κατηγορία (ως 50 εργαζόμενοι) και Best Workplaces for Women Hellas, επιβεβαιώνοντας ότι η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της.

Αυτή η διάκριση για την εταιρεία είναι μια αντανάκλαση της καθημερινότητάς της. Tης ενέργειας, της συνεργασίας και της προσπάθειας που βάζει κάθε άνθρωπος της ομάδας της. Στον δυναμικό και απαιτητικό κλάδο των events, η Event Plus συνεχίζει να επενδύει στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ομαδικότητα, την εμπιστοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία, δημιουργώντας τις συνθήκες για ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων της.

Είμαστε περήφανοι για όσα δημιουργούμε μαζί, και για την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών μας. Συνεχίζουμε μαζί. Δημιουργούμε μαζί. Εξελισσόμαστε μαζί.