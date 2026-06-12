Στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Los Angeles

Το «Φίλοι Για Πάντα», η δεύτερη ταινία της Iconic Films, της εταιρείας παραγωγής και διανομής ταινιών του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, απέσπασε μια σημαντική διεθνή διάκριση στο διαγωνιστικό πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Los Angeles (Los Angeles Greek Film Festival – LAGFF ).

Η σύγχρονη κωμωδία για τη φιλία, τις επιλογές που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας και τις απρόβλεπτες, ξεκαρδιστικές και συγκινητικές καταστάσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό αυτό, κέρδισε τις καρδιές του κοινού του Φεστιβάλ, που της απένειμε το Βραβείο Κοινού (Audience Orpheus Award) για ταινία μεγάλου μήκους. Το φεστιβάλ, που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας και διοργανώθηκε στο Egyptian Theater στο Hollywood, συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους βρέθηκαν οι γνωστοί παραγωγοί Jimmy Γιαννόπουλος και Jerry Bruckheimer, καθώς και ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Alexandre Desplat.

Την ταινία έγραψε και σκηνοθέτησε ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ο οποίος ταξίδεψε στο Los Angeles για να παραστεί στη διοργάνωση, μαζί με συντελεστές και πρωταγωνιστές της ταινίας όπως οι Ντορέττα Παπαδημητρίου, Έλενα Κρεμλίδου, και Λουίς Μάντιλορ. Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης δήλωσε σχετικά: «Το βραβείο κοινού από ένα διεθνές φεστιβάλ όπως το LAGFF είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για μένα και όσους δούλεψαν στο «Φίλοι για Πάντα». Ξεκινήσαμε να κάνουμε μία ταινία που να κουβαλάει την αγνότητα του παλιου ελληνικού σινεμά με σκοπό να ψυχαγωγηθεί ο θεατής. Να ξεχάσει ότι τον απασχολεί για μιάμιση ώρα και να γελάσει και να συγκινηθεί με την καρδιά του. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι με αυτό το βραβείο!»

Την διεθνή βράβευση σχολίασε και ο Δαμιανός Μπούρκας, CEO των Village Cinemas, λέγοντας: «Αυτό το βραβείο είναι μια σημαντική διάκριση τόσο για την ταινία όσο και για την Ιconic Films, καθώς επιβεβαιώνει ότι το κοινό, πέρα από τη δράση ή τα μεγάλα blockbuster, συνεχίζει να αποζητά τις κινηματογραφικές ‘αποδράσεις’. Τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές για την επιτυχία αυτή.»

Η ταινία «Φίλοι για πάντα», που έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο, είναι μια δροσερή σπονδυλωτή κωμωδία τεσσάρων ιστοριών που συνδυάζει με φυσικότητα το χιούμορ και τη συγκίνηση, ενώ αναδεικνύει την αξία της φιλίας, της αθωότητας και των συναισθηματικών δεσμών, καλώντας τον θεατή να χαμογελάσει, αναγνωρίζοντας οικείες καταστάσεις και κομμάτια του εαυτού του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν:

Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ

Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης

Ηχητικός σχεδιασμός: Αντώνης Κουτελιάς & Πάνος Κουβέλης

Μοντάζ: Κωνσταντίνος Αδρακτάς

VFX Supervisors: Θανάσης Καραγιώτας, Φώτης Φωτίου, Ιωάννης Τσινόγκος

Line Producer: Αλέξιος Μέγας

Κοστούμια: Δάφνη Κολυβά & Σάντρα Σωτηρίου

Σκηνογράφος: Ναταλία Λαμπροπούλου

Διευθυντές Φωτογραφίας: Steven Priovolos & Μάριος Τσιπόπουλος

Executive Producer: Γιώργος Χριστοδούλου

Παραγωγή: Gareth Ellis-Unwin & Κωνσταντίνος Μουτσινάς

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μουσούλης

Με την ευγενική χορηγία του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας).