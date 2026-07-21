Στα Effie Awards Hellas 2026

Δύο καμπάνιες της 4 Wise Monkeys, στις οποίες συνέβαλε η yellowgroove, διακρίθηκαν στα Effie Awards Hellas 2026, αποσπώντας Gold Effie για τη SEPTONA και Silver Effie για το Skip της Unilever.

Οι βραβεύσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική, τη δημιουργικότητα και, κυρίως, την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των δύο καμπανιών. Παράλληλα, αναδεικνύουν δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η μουσική και ο ήχος μπορούν να αποτελέσουν οργανικό μέρος μιας δημιουργικής ιδέας.

Στην καμπάνια της SEPTONA, η yellowgroove ανέλαβε την αδειοδότηση μουσικής (music licensing) για την αυθεντική ηχογράφηση του τραγουδιού «Το Ελεφαντάκι» του Γιώργου Χατζηπιερή, με την ερμηνεία του Φοίβου Δεληβοριά. Το τραγούδι αποτέλεσε την καρδιά της καμπάνιας, συνδέοντας το προϊόν με έναν γνώριμο και ιδιαίτερα αγαπητό μουσικό κόσμο.

Η διαχείριση του licensing περιέλαβε τον συντονισμό των δικαιωμάτων και των εμπλεκόμενων δικαιούχων, εξασφαλίζοντας την ορθή και ολοκληρωμένη ένταξη του έργου στην καμπάνια.

Στην καμπάνια του Skip της Unilever, η yellowgroove ανέλαβε το sound design, δημιουργώντας το ηχητικό περιβάλλον που υποστήριξε τη δράση, τον ρυθμό και το χιούμορ της εικόνας. Τα επιμέρους ηχητικά στοιχεία σχεδιάστηκαν και επεξεργάστηκαν ώστε να ενισχύουν τη δημιουργική ιδέα και να προσφέρουν στο κοινό μια ενιαία οπτικοακουστική εμπειρία.

Ο Βάνιας Απέργης, Founder και Director της yellowgroove, δήλωσε:

«Η σχέση μας με τη 4 Wise Monkeys ξεκίνησε για εμένα το 2014 και συνεχίζεται μέσα από τη yellowgroove από το 2021. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δύο ακόμη κοινές δουλειές, στις οποίες συμβάλαμε με αδειοδότηση μουσικής και sound design, διακρίθηκαν στα Effie Awards Hellas.»

Η διπλή διάκριση αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη 4 Wise Monkeys, τις SEPTONA και Unilever, καθώς και για το σύνολο των δημιουργικών και παραγωγικών ομάδων που εργάστηκαν για τις δύο καμπάνιες.

Για τη yellowgroove, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά η συμμετοχή σε δύο βραβευμένες δουλειές μέσα από δύο διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της. Την αδειοδότηση μουσικής και τον δημιουργικό σχεδιασμό του ήχου.