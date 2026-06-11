Η μικρού μήκους ταινία «Όχημα Διαφυγής», η οποία ανέδειξε πως το σημαντικότερο για μια γυναίκα που βιώνει ενδοοικογενειακή βία είναι να καταφέρει να ξεφύγει, απέσπασε συνολικά τρία Χρυσά και δύο Αργυρά Clio Awards, καθώς και το Grand Clio, συμβάλλοντας και στην ανάδειξη της Ogilvy ως Network of the Year στα Clio Health.

Ο Πάνος Σαμπράκος, Chief Creative Officer της Ogilvy Greece, δήλωσε:

«Το δράμα, στην καλύτερή του εκδοχή, λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας, αντανακλώντας τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Ευχόμαστε αυτή η διάκριση να ρίξει ακόμη περισσότερο φως στον αγώνα των γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από την ενδοοικογενειακή βία, καθώς και στο σημαντικό έργο που επιτελεί η ΔΙΟΤΙΜΑ, με την ενεργή υποστήριξη της Toyota Hellas. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία διάκριση.»





Υπενθυμίζεται πως η Ogilvy Greece στα φετινά Clio Health, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς που επιβραβεύουν το creative excellence στην επικοινωνία με εξειδίκευση σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, πέρα από τo Grand Clio κατέκτησε ακόμη 3 Χρυσά και 2 Αργυρά Clio για την καμπάνια της Toyota «Όχημα Διαφυγής».

Η καμπάνια που έδειξε πώς η Toyota έγινε όχημα διαφυγής για γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στηρίζοντας τη ΜΚΟ Διοτίμα, απέσπασε τις εξής διακρίσεις:

Gold Clio στην κατηγορία “Mental Health”

στην κατηγορία “Mental Health” Gold Clio στην κατηγορία “Women’s Health – Specialty Medium”

στην κατηγορία “Women’s Health – Specialty Medium” Gold Clio στην κατηγορία “Film Craft – Direction”

στην κατηγορία “Film Craft – Direction” Silver Clio στην κατηγορία “Film Craft – Cinematography”

στην κατηγορία “Film Craft – Cinematography” Silver Clio στην κατηγορία “Film – 61 Seconds to Five Minutes”



Η μικρού μήκους ταινία, σε σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, διεύθυνση φωτογραφίας του Χρήστου Καραμάνη και παραγωγή της Foss Productions, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αποδρά τα χαράματα από τον κακοποιητή της, φεύγοντας με ένα αυτοκίνητο Ford. Γιατί για την Toyota, σημασία δεν έχει με ποιο αυτοκίνητο θα φύ-γεις, φτάνει να ξεφύγεις.

Σημειώνεται πως η καμπάνια έχει κατακτήσει επίσης Bronze Clio στην ανταγωνιστική κατηγορία Social Video στα Clio Awards 2026 και Bronze Pencil στo φετινό The One Show, στην κατηγορία Film, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες διαφημιστικές ταινίες της χρονιάς σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς δημιουργικότητας παγκοσμίως.

Ακόμη η ταινία που συγκίνησε το ελληνικό κοινό άγγιξε και τις καρδιές ανθρώπων από όλο τον κόσμο, κατέκτησε πριν λίγο καιρο και το Webby People’s Voice Award στην κατηγορία Advertising, Media & PR - Auto & Auto Services. Τα Webbys – γνωστά και ως τα Όσκαρ του Internet – εδώ και 30 χρόνια βραβεύουν τις καλύτερες online δουλειές παγκοσμίως. Τα φετινά Webby Awards σημείωσαν πρωτόγνωρο αριθμό συμμετοχής, με περισσότερες από 4,6 εκατομμύρια ψήφους από 940.000 χρήστες από όλο τον κόσμο.