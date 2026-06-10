Με συνολικά 9 υποψηφιότητες

Στους finalists των IPRA Golden World Awards 2026 συγκαταλέγεται η Gravity the Newtons, με συνολικά 9 υποψηφιότητες σε κατηγορίες του διεθνούς θεσμού που αναγνωρίζει την αριστεία στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις.

Οι υποψηφιότητες αφορούν έργα που υλοποιήθηκαν για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την LAMDA Development, την AMGEN, την ΙΚΕΑ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από το digital creativity και την εταιρική επικοινωνία έως την υγεία, τον τουρισμό, τη βιωσιμότητα και τον δημόσιο τομέα.

Οι φετινές διακρίσεις αναδεικνύουν το εύρος των υπηρεσιών και την ικανότητα της Gravity the Newtons να σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας με μετρήσιμο αντίκτυπο, τα οποία διακρίνονται και σε διεθνές επίπεδο.

Οι νικητές των IPRA Golden World Awards 2026 θα ανακοινωθούν σε επόμενη φάση του θεσμού.