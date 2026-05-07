Διεθνής αναγνώριση στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας από το PRovoke Media

Η Action Global Communications συγκαταλέγεται, για ακόμη μία χρονιά, στις 15 κορυφαίες εταιρείες επικοινωνίας στη Μ. Ανατολή. Η διάκριση προέρχεται από την ετήσια κατάταξη του PRovoke Media, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς στον κλάδο της επικοινωνίας.

Η λίστα επιβραβεύει εταιρείες που επιδεικνύουν διαχρονικά αριστεία σε βασικούς τομείς, όπως η οικονομική απόδοση, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η εταιρική κουλτούρα. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του PRovoke Media, η Action Global Communications ξεχωρίζει για την ικανότητά της να συνδυάζει στρατηγική σκέψη και αξιοποίηση δεδομένων, σχεδιάζοντας στοχευμένες καμπάνιες που ενισχύουν τη φήμη των brands και αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Από την ίδρυσή της το 1971, η Action Global Communications εξελίχθηκε από ένα τοπικό γραφείο στη Λευκωσία σε έναν διεθνή οργανισμό επικοινωνίας, με παρουσία σε ορισμένες από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη και την ισχυρή παρουσία της εταιρείας στη Μ. Ανατολή, όπου δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, σε βασικές αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, η εταιρεία έχει υλοποιήσει βραβευμένες καμπάνιες για brands διεθνούς αναγνωρισιμότητας και ισχυρούς περιφερειακούς οργανισμούς.

«Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας, της εμπιστοσύνης των πελατών μας και της διαρκούς μας δέσμευσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας.», δήλωσε ο Chris Christodoulou, CEO, Action Global Communications.

«Με την πάροδο των χρόνων, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με κορυφαία διεθνή brands, όπως η Samsung, η InterContinental Hotels & Resorts, η Intel, η Emirates και η Cathay Pacific στη Μ. Ανατολή. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με σημαντικούς περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η Dubai Taxi Company, η Ooredoo, η beIN Media Group, η Dubai World Trade Centre και τα Dubai Duty Free Tennis Championships, καθώς και με Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Η διαχρονική εμπιστοσύνη ενός τόσο υψηλού επιπέδου πελατολογίου επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να παραμένουμε σύγχρονοι, ευέλικτοι και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, για περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας στον κλάδο.»

Όπως υπογράμμισε ο κ. Christodoulou, οι κυπριακές ρίζες της εταιρείας διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών της, της επιχειρηματικής της κουλτούρας και της διεθνούς της προοπτικής. «Από ένα τοπικό γραφείο στη Λευκωσία, εξελιχθήκαμε σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο και αξιόπιστο συνεργάτη για μερικά από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως. H πορεία μας αντικατοπτρίζει τη δύναμη των θεμελίων μας και τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε σε δυναμικές αγορές διεθνώς», πρόσθεσε.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται σε συνέχεια της αναγνώρισης της Action ως «Best Midsize Agency» στο πρώτο Earned First MENA Consultancy Performance Index νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καθώς και ως «Mediterranean Consultancy of the Year» το 2024.

Τρεις από τις εταιρείες της λίστας Top 15 στη Μ. Ανατολή, θα αναδειχθούν ως «Agencies of the Year» στα PRovoke Media 2026 EMEA SABRE Awards, που θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο, στις 21 Μαΐου.

Συμπληρώνοντας φέτος 55 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας, η Action Global Communications συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, ενισχύοντας την παρουσία της, διευρύνοντας τις δυνατότητές της και προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, που βοηθούν τα brands να δημιουργούν ισχυρές και ουσιαστικές συνδέσεις.