Η Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, Πρόεδρος Δ.Σ της εταιρείας Αγροκτήματα Κιθαιρώνα και Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, τιμήθηκε με το “2026 Capital Link Sustainability Leadership Award”. Η διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο του 16th Annual Capital Link Sustainability Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Το Capital Link Sustainability Leadership Award απονέμεται ετησίως σε προσωπικότητες, εταιρείες ή οργανισμούς με αναγνωρισμένη κοινωνική προσφορά και συμβολή στην ανάδειξη της Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των διοργανωτών, η διάκριση απονεμήθηκε στην κα Πάλλη-Γιαννακοπούλου σε αναγνώριση της πολυδιάστατης συμβολής της στην προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των αρχών ESG στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και για την υποστήριξη και προώθηση των αξιών του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνεισφοράς. Η βράβευση αναδεικνύει μια διαδρομή που συνδέει την επιχειρηματικότητα με τη θεσμική συνέπεια, την κοινωνική ευαισθησία με συνεισφορά καθώς και την προσπάθεια να μεταφραστούν οι αρχές της βιωσιμότητας σε πρακτική αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Ως Πρόεδρος του CSR HELLAS, η Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου έχει εργαστεί για να φέρει την Εταιρική Υπευθυνότητά και τη Βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜμΕ. Όχι ως θεωρητική έννοια, αλλά ως πρακτική ανάγκη: πώς μια επιχείρηση οργανώνεται, πώς λογοδοτεί, πώς συνεργάζεται και πώς παραμένει αξιόπιστη μέσα στις αλυσίδες αξίας. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες η κατανόηση των νέων απαιτήσεων δεν είναι πλέον ζήτημα μελλοντικής προσαρμογής, αλλά όρος συμμετοχής, ανθεκτικότητας και προοπτικής στην αγορά.

Η πορεία της εκτείνεται πέρα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της θεσμικής εκπροσώπησης. Από τη μακρά παρουσία της στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών έως την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση μέσω της EuroCommerce, η διαδρομή της συνδέθηκε με την ανάγκη οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, να έχουν φωνή εκεί όπου διαμορφώνονται οι αποφάσεις. Παράλληλα, η δράση της στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και σε γυναικείες οργανώσεις ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όχι ως παράλληλο αίτημα, αλλά ως μέρος μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης. Η κοινωνική φροντίδα, η στήριξη ευάλωτων ομάδων και η δράση της σε φορείς όπως το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ» και το «Μαζί για το Παιδί» συμπληρώνουν αυτή τη διαδρομή, μαζί με την περιβαλλοντική ευθύνη στον χώρο του Ολυμπιακού Κινήματος, όπου διετέλεσε πρώτη Πρόεδρος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στην αντιφώνησή της, η Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου δέχθηκε τη διάκριση «ως προσωπική τιμή, αλλά και ως υπενθύμιση ευθύνης για τη συνέχεια», συνδέοντας τη βράβευση με μια διαδρομή που δεν μετριέται μόνο σε θεσμικούς σταθμούς, αλλά σε ανθρώπους, συνεργασίες και εμπειρίες ευθύνης. Από την επιχειρηματικότητα και το ΕΒΕΑ έως το CSR HELLAS, την κοινωνική φροντίδα, την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση και την Περιφέρεια Αττικής, ανέδειξε την ανάγκη η ανάπτυξη να κρίνεται όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και από την εμπιστοσύνη, τη συνοχή και το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία.