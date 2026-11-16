Η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει την BYD σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από τα όρια μιας μεμονωμένης εθνικής αγοράς

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας (New Energy Vehicles – NEV) παγκοσμίως, ανακηρύχθηκε «Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Αυτοκινήτου, αποσπώντας την ανώτατη διάκριση διεθνούς εμβέλειας (Global Tier) στα World Branding Awards 2026–2027. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Hampton Court Palace του Λονδίνου, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της BYD στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Τα World Branding Awards διοργανώνονται από το World Branding Forum και αξιολογούν τις μάρκες με βάση την αξία τους, την έρευνα καταναλωτών ενώ συμμετέχει και το κοινό μέσω δημόσιας διαδικτυακής ψηφοφορίας. Η διάκριση Global Tier απονέμεται σε διεθνείς μάρκες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον 10 χώρες και σε τρεις ή περισσότερες ηπείρους. Επομένως, η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει την BYD σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από τα όρια μιας μεμονωμένης εθνικής αγοράς.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή να λαμβάνουμε αυτή την παγκόσμια αναγνώριση. Για την BYD, η δημιουργία μιας ισχυρής μάρκας σημαίνει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσα από τεχνολογίες που κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Αυτή η διάκριση μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, ώστε να κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα προσιτή σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους».

Τα οχήματα Νέας Ενέργειας της BYD διατίθενται πλέον σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Η εταιρεία αναπτύσσει αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid οχήματα, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στους τομείς των μπαταριών, των ηλεκτροκινητήρων, των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και των ημιαγωγών αυτοκινητικής χρήσης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τη βάση της φιλοδοξίας της BYD να καταστήσει τη βιώσιμη κινητικότητα προσβάσιμη σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Τεχνολογίες όπως η Blade Battery και το προηγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM-i βρίσκονται στον πυρήνα της προϊοντικής φιλοσοφίας της BYD. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στις μπαταρίες και στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης με μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα οχημάτων Νέας Ενέργειας, η εταιρεία επιδιώκει να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των πελατών και να επιταχύνει τη μετάβαση προς μία πράσινη κινητικότητα. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα της BYD. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία θα. συνεχίσει να επικεντρώνεται στην τεχνολογική καινοτομία και στην εξέλιξη ασφαλών και αποδοτικών οχημάτων Νέας Ενέργειας, με οδηγό το όραμά της «Cool the Earth By 1°C», δηλαδή να συμβάλει στη μείωση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1°C.